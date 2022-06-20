Идеологическое ценнообразование

Общество «Знание» провело в понедельник специальный онлайн-марафон для классных руководителей, на котором выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента (АП) Сергей Новиков и Александр Харичев. Первый призвал педагогов не только не бояться слова «идеология», но и учиться внедрять ее по опыту передовых транснациональных корпораций. А второй рассказал о ценностях, которые государство должно формировать в общественном сознании, и объяснил, что любой русский — это и финно-угр, и сибиряк, и «южный человек». Применять эти знания на практике учителям вскоре предстоит в рамках нового внеурочного курса «Разговоры о важном».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские власти надеются, что последние нововведения позволят воспитать у школьников настоящую любовь к родине

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Российские власти надеются, что последние нововведения позволят воспитать у школьников настоящую любовь к родине

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

20 июня руководители президентских управлений по общественным проектам (УОП) и по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) Сергей Новиков и Александр Харичев выступили перед классными руководителями. Последним с нового учебного года предстоит вести новые внеурочные занятия «Разговоры о важном», и оба чиновника, по сути, подробно разъяснили, какие цели педагоги должны при этом преследовать.

Напомним, что в последние годы власти уделяют особое внимание теме воспитания детей. В АП появился департамент программ в сфере воспитания, в школах внедряется институт советников по воспитательной работе, а в скором времени ожидается учреждение организации «Большая перемена», которая во многом задумывалась как аналог советской пионерии.

Взяв слово, Сергей Новиков сразу заявил, что не хочет «стесняться слова "идеология"», от которого Россию призвали отказаться в постсоветское время.

«Теперь понятно, что это была технология. Нам сказали: у вашей страны не должно быть идеологии. И как следствие, мы получили целое поколение абсолютно деидеологизированное, которое черпало эти идеологические установки из других частей света. Как результат, мы имеем потерявшихся в идеологическом плане людей»,— разъяснил чиновник. Из его выступления следовало, что нынешние власти намерены исправить ошибку своих предшественников.

Идеология тесно связана с понятием ценностей, продолжил господин Новиков, а воспитание как раз должно заключаться в том, чтобы доносить до воспитуемых ценности нашего общества в понятной, увлекательной и запоминающейся форме. В первую очередь этим должны будут заниматься советники директоров школ по воспитательной работе, но пока они не появятся во всех регионах, нагрузка ложится и на классных руководителей.

Сейчас разрабатывается специальная программа классных часов, в рамках которых каждую неделю «вместе с общественно-политическим календарем» с детьми будут разговаривать и об этих ценностях, поведал глава УОП.

Он пояснил, что эту практику наши власти почерпнули из опыта мирового менеджмента и транснациональных корпораций, которые заметили, что если сотрудники объединены одними ценностями, то прибыль растет. «То, что в рынке прижилось, как правило, работает»,— заверил Сергей Новиков.

Сами ценности он посоветовал черпать из Стратегии национальной безопасности России. Во время лекции они были перечислены на слайде за его спиной: жизнь, достоинство, права человека, патриотизм, гуманизм, крепкая семья, приоритет духовного перед материальным и др. Помочь в воспитании должны различные проекты и конкурсы, в рамках которых дети будут приобщаться к творчеству, узнавать о России, ходить на экскурсии по заводам и т. д. Не обойтись и без разъяснительной работы, которую педагоги, по признанию чиновника, уже проводили в феврале в связи с внезапно «свалившейся» задачей. «Если не мы воспитаем наших детей, нам их воспитает кто-то другой. И не обязательно коллективный Запад, хотя и он, конечно, тоже. Нам их воспитает улица, интернет, какие-нибудь криминальные структуры»,— подытожил господин Новиков. Возможностью задать ему вопросы никто из присутствовавших в зале учителей не воспользовался.

Тему ценностей продолжил Александр Харичев, чье управление обычно занимается выборами. «У нас есть с вами одна очень важная задача, которая заключается в том, что мы растим здоровые гармонично развитые личности»,— отметил он. Для своего сохранения и развития государство должно формировать в общественном сознании «определенные доминанты или ценностные установки», подчеркнул чиновник и выделил пять наиболее важных: патриотизм, доверие к государству, ценность семейных традиций, согласие в обществе, созидание в отношении человека. Каждой ценности он посвятил отдельный рассказ.

Так, патриотизм, по словам главы УГС, это «эмоция гордости за прошлое страны, за ее настоящее, ну и понимание, что у России должен быть суверенитет и она имеет свой независимый путь».

Школьники также должны знать, что «Россия — это страна возможностей, в которой многого можно добиться своей головой и своими руками». Доверию к государству способствует его «клиентоцентричность», а подрастающему поколению нужно объяснять, что у власти и общества цели одни, продолжил господин Харичев. По поводу третьей ценности он пояснил, что на Западе развит индивидуализм, Восток ориентирован на большие группы, а в России ключевой элемент — это семья: «В 90-е годы произошла атомизация общества, но мы не дошли до индивидуальности. Мы застряли на семье, потому что это наше фундаментальное идентификационное различие».

Говоря о согласии в обществе, чиновник заявил, что задача государства — избегать любых конфликтов: национальных, поколенческих, имущественных и т. п. При этом россияне «постоянно разные», в чем и заключается их отличие от других наций, отметил он: «Мы с утра можем быть финно-угром, в обед — сибиряком, а вечером — южным человеком. Мы разные, разноплановые, потому что давно живем друг с другом». Закончил же Александр Харичев разъяснением ценности «созидания», под которым понимается не только креативная деятельность, но и работа каменщика или труд матери, вырастившей пятерых детей. Поэтому демонстрация обществу образцов «успеха, направленного на созидание, на развитие страны,— тоже крайне важная государственная задача», резюмировал глава УГС.

Андрей Винокуров