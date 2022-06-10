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Коммерсантъ FM
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Долговая перезагрузка

Доходности облигаций снижаются вслед за ставкой ЦБ

Очередное снижение ключевой ставки Банка России отразилось на доходностях гособлигаций. Ставки по большинству выпусков ОФЗ уже находятся на уровне 9% годовых, и участники рынка ожидают продолжения снижения, в том числе на фоне смягчения монетарной политики ЦБ. В таких условиях не исключены выход на рынок заимствований Минфина, а также активизация корпоративных заемщиков, впрочем, в большинстве случаев пока для рефинансирования долга.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам недели доходность большинства выпусков ОФЗ остановилась на уровне 9% годовых. Попытка продавить ее еще ниже, предпринятая 10 июня перед объявлением нового уровня ключевой ставки, длительного успеха не имела. В первый час торгов на Московской бирже доходность среднесрочных выпусков ОФЗ опускалась на 20 базисных пунктов (б. п.), до 8,7–8,8% годовых, по долгосрочным выпускам — на 12–14 б. п., до 8,3–8,9% годовых. Однако во второй половине дня доходности вернулись к уровням закрытия предыдущего дня и по большинству выпусков составляли 9,0–9,15% годовых. Лишь по самым коротким выпускам, со сроком обращения до двух лет, доходность составила 9,2–9,8% годовых.

В целом, как отмечают участники долгового рынка, решение ЦБ снизить ключевую ставку на 1,5 п. п., до 9,5% (то есть вернуть ее к значению до начала спецоперации), было ожидаемым.

Одновременно регулятор понизил прогноз по средней ключевой ставке с 14 июня до конца года до 8,5–9,5%. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, таким образом Банк России в благоприятном сценарии видит потенциал снижения ключевой ставки к концу года вплоть до уровней 7,5–8%. Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак оценивает снижение на среднем участке и длинном конце «кривой» до 40–50 б. п. в ближайшее время и более существенное к концу года.

В такой ситуации участники рынка не исключают выхода Минфина на рынок заимствований.

С учетом экономического спада и необходимости бюджетной поддержки экономики дефицит бюджета в этом году будет сопоставим с коронакризисным 2020 годом, тогда дефицит составил свыше 4 трлн руб.

По словам Михаила Васильева, для финансирования дефицита будут задействованы средства ФНБ, а также вполне вероятно, что Минфин выйдет с размещениями ОФЗ во второй половине года. По его словам, с учетом длинного ожидаемого цикла снижения ключевой ставки (вплоть до 2024 года) Минфин легко найдет инвесторов на новые ОФЗ. Впрочем, по мнению Павла Винтина, выход Минфина на рынок в 2022 году остается под вопросом, так как острой необходимости в этом нет.

Падающая инфляция при крепком рубле и сокращении доходов оказалась не всем по карману

Сокращаются и спреды доходностей корпоративных облигаций к доходностям ОФЗ. По оценке Александра Ермака, в мае спреды по первому эшелону снизились с 240 б. п. до 150–160 б. п. и по второму эшелону — с 380 б. п. до 270–280 б. п. В начале июня спреды снизились до 80–110 б. п. и 190–200 б. п. по первому и второму эшелонам соответственно. Однако они все еще шире, чем годом ранее, когда спреды составляли 60–80 б. п. и 120–140 б. п. соответственно. Сужение спредов будет способствовать росту активности корпоративных заемщиков на первичном рынке, прежде всего с целью рефинансирования погашаемых долгов. В частности, начиная с марта объем погашения корпоративных облигаций составил около 340 млрд руб., а в июне ожидается 137 млрд руб.

Впрочем, по словам главного аналитика по облигациям УК «Ингосстрах-Инвестиции» Андраника Мановяна, активного выхода корпоративных эмитентов на первичный рынок следует ожидать, когда снизится турбулентность. Кроме того, по его словам, к этому времени они смогут и более точно спланировать свою инвестиционную программу, которую предполагается финансировать новым долгом. Директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин отмечает, что первичный рынок корпоративных размещений будет оживать по мере снижения ставок, аппетит у инвесторов уже есть.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин

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