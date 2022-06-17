То виз, то вверх

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны Кабинет министров решил ввести визовый режим для россиян. Он начнет действовать с 1 июля. С учетом того что посольство и консульства Украины в России закрыты, получить визу, скорее всего, можно будет только за рубежом. В Москве обвинили Киев в стремлении «обрубить все связи с Россией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что с 1 июля для въезда в страну россиянам потребуются визы. Такое решение приняло правительство страны, которое по предложению самого господина Зеленского 17 июня отменило соглашение между правительствами России и Украины о взаимных безвизовых поездках. Этот документ действовал с 1997 года.

«Символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Еврокомиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно»,— заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба. И добавил: «Мы должны четко понимать, кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, на расстоянии от Украины».

Как именно будет работать процедура выдачи виз, сказать пока сложно. Все дипломатические учреждения Украины в России закрыты, так что рассматривать документы просто некому.

Обращения в посольства Украины за рубежом теоретически возможны, но их сотрудники сейчас чаще всего загружены делами собственных граждан, приехавших в качестве беженцев.

Напомним, что серьезные проблемы с въездом на Украину россиян, особенно мужчин с 16 до 60 лет, начались еще в 2014 году. Однако де-факто прохождение границы усложнялось и облегчалось от случая к случаю. Например, одного и того же человека могли пропустить или не пропустить через границу с идентичным пакетом документов на разных пунктах пропуска.

После 24 февраля этого года, когда Россия начала военную операцию, случаи въезда россиян на Украину стали единичными. В основном речь идет о журналистах, причем исключительно женского пола — Елене Костюченко из «Новой газеты», основательнице издания «Холод» Таисии Бекбулатовой (признана иностранным агентом), Лилии Яппаровой из «Медузы» (признана СМИ-иноагентом) и Оксане Баулиной (признанное СМИ-иноагентом издание The Insider), которая погибла под обстрелами в Киеве. Они получали украинские аккредитации и въезжали в страну с территории Польши.

При этом в социальных сетях можно найти объявления об автобусах, следующих из Москвы или Санкт-Петербурга в Киев, Львов или Одессу, но не самым очевидным маршрутом — через Латвию, Белоруссию, Польшу и Молдавию. Судя по комментариям, этими предложениями пользуются люди, далекие от политики, и просто те, кому надо попасть на Украину по семейным делам. Украинцев среди них намного больше, чем россиян.

Между тем тысячи граждан России, несмотря на нынешние отношения между странами, продолжают жить на Украине постоянно. Придется ли им оформлять какие-то дополнительные документы, чтобы доказать законность своего пребывания, в Киеве пока не уточнили.

“Ъ” известны случаи выдачи гражданам России уже после начала военной операции вида на жительство на Украине. Однако соответствующие заявления были поданы до начала боевых действий.

Решение украинского правительства в пятницу оперативно прокомментировали в России. «Украине наплевать, кто пострадает… Она хочет обрубить все связи с Россией. И это началось не 24 февраля, а гораздо раньше. Чем хуже — тем лучше, такая логика,— заявил "РИА Новости" первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.— Пострадают и те, кто едет в Россию на работу. Это делается, чтобы они сюда не ехали, не работали, здесь не находились. А те, которые едут,— в этом случае (для Киева.— “Ъ”) враги». А помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сказал в связи с этим тому же агентству: «Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало».

Кирилл Кривошеев