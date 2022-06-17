Армейцы македонского

Новым главным тренером баскетбольного клуба ЦСКА стал македонский специалист Эмиль Райкович, известный в России по работе в саратовском «Автодоре». Выбор армейцев, болельщики которого давно привыкли к тому, что суперклубом руководят специалисты с более громким именем, в принципе понятен. Райкович уже показывал, что умеет строить крепкие команды при ограниченных ресурсах. А в том, что они в следующем сезоне будут ограниченны даже у ЦСКА, который из-за отстранения еще на сезон от участия в Евролиге вряд ли сможет, как обычно, приглашать топовых иностранных игроков, сомнений немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Единой лиге ВТБ Эмиль Райкович показал умение добиваться успеха, имея ограниченные ресурсы

Фото: Иван Петухов / БК «Енисей» / Единая лига ВТБ В Единой лиге ВТБ Эмиль Райкович показал умение добиваться успеха, имея ограниченные ресурсы

Фото: Иван Петухов / БК «Енисей» / Единая лига ВТБ

Руководству московского ЦСКА потребовалось меньше двух недель, чтобы определиться с преемником Димитриса Итудиса, покинувшего пост главного тренера команды сразу после решающего матча финальной серии play-off Единой лиги ВТБ (армейцы уступили «Зениту» и лишились титула, который неизменно удерживали с 2012 года). В пятницу ЦСКА объявил о подписании контракта на два сезона с 43-летним македонским специалистом Эмилем Райковичем.

«Мы провели несколько бесед, пока всего лишь в режиме видеосвязи, и были впечатлены баскетбольным образованием Эмиля, стремлением выстроить команду, наладить контакт с игроками,— приводит слова президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина официальный сайт клуба.— Пусть в его резюме пока нет опыта работы в "больших" клубах, зато заметно умение добиваться результатов, преодолевая трудности». Господин Райкович, в свою очередь, заявил, что для него «большая честь, но в то же время и большая ответственность быть главным тренером такого славного клуба с великой историей, как ЦСКА, тем более накануне 100-летнего юбилея».

Выбор ЦСКА в пользу Эмиля Райковича, на первый взгляд, может показаться несколько странным. В конце концов, Андрей Ватутин сам сказал, что с «большими» командами, а ЦСКА с начала века лишь однажды не сумел пробиться в «Финал четырех» Евролиги и в трех случаях его выигрывал, македонец еще не работал. Но еще, объясняя свой выбор в пользу македонца, он сказал одну примечательную вещь.

Господин Ватутин, говоря о прогрессе, который виден в работе Райковича, отметил, что «один из факторов этого прогресса — стремление в совершенстве овладеть русским языком, на котором Эмиль уже хорошо говорит».

При этом ведь языком баскетбола традиционно является английский, без знания которого из-за традиционно большого числа легионеров из США тренировать более или менее приличную команду просто не получится. Но именно с легионерами в новом сезоне, бесспорно, будут большие сложности. Многие из них уехали после начала событий на Украине, многие покинули Россию по завершении сезона, те, кто мог бы вернуться, серьезно подумают, поскольку в следующем сезоне Россия не будет представлена в еврокубках. В том же ЦСКА на данный момент, если ориентироваться на официальный сайт клуба, иностранец только один — сербский центровой Никола Милутинов. До старта первенства, наверное, появится еще кто-то, но понятно, что ЦСКА, как и большинство других клубов Единой лиги ВТБ, станет преимущественно российским. Да и почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов говорил после состоявшегося в начале недели совета лиги, что ждет настоящей драки именно за отечественных баскетболистов. То есть прежних ресурсов (речь не о деньгах, а о возможности их потратить на приглашение топового баскетболиста) какое-то время ни у кого не будет.

И тут очень кстати может оказаться умение Эмиля Райковича работать, когда эти самые ресурсы ограниченны. Он его весьма ярко продемонстрировал еще в сезоне-2018/19, когда дебютировал в Единой лиге ВТБ, возглавив «Астану». Команда из Казахстана стала шестой, а Райкович был признан лучшим тренером первенства. Ну а в минувшем сезоне возглавляемый македонским специалистом скромный саратовский «Автодор» в моменте даже лидировал в регулярном чемпионате лиги, имея в списке жертв и «Зенит», и УНИКС. Кроме того, «Автодор» отлично шел в Кубке FIBA-Европа и считался (пока все российские команды не исключили из международных соревнований) реальным претендентом на победу в нем. Правда, в полной мере выяснить, чего в том взлете саратовцев было больше — везения или именно результата работы тренера, так и не удалось. В марте на общей волне отъездов Райкович покинул Россию, а «Автодор» затем выбыл в первом же раунде play-off.

Александр Петров