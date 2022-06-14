Двойная доза российского

Во вторник состоялся совет Единой лиги ВТБ, по итогам которого были определены параметры проведения чемпионата следующего сезона. Состав баскетбольной лиги пополнился двумя новыми клубами — МБА и «Самарой». Кроме того, пересмотру подверглась схема проведения первенства. Чемпионат будет состоять из двух стадий. В итоге количество матчей в регулярном первенстве увеличится до 32.
По словам почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова, с Евролигой есть устная договоренность о выплате исключенным из еврокубков российским командам компенсации
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Во вторник прошел совет Единой лиги ВТБ, определивший параметры проведения следующего сезона. Ключевой вопрос, стоявший перед руководителями клубов, сводился к приему команд на замену выбывшим из турнира эстонскому «Калеву» и польской «Зелёна-Гуре». Обе команды отказались от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции России на Украине. После этого количество участников турнира снизилось до десяти, а «иностранную составляющую» международного проекта обеспечивали лишь белорусский «Цмоки-Минск» и казахстанская «Астана».
Отметим, что желающих вступить в Единую лигу ВТБ было в достатке. Заявки поступили от четырех клубов — московских МБА и «Руны», а также «Самары» и екатеринбургского «Уралмаша». В итоге в состав лиги были приняты МБА и «Самара» как выполнившие все условия регламента. «"Самара" давно просилась в состав лиги, но получала отказ по причине отсутствия зала, теперь он есть. У МБА арена в Крылатском, на которой часто проходят баскетбольные матчи. Бюджетные гарантии оба клуба дали. К тому же еще до вступления в Лигу они имели молодежные команды»,— сказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
Надо сказать, что у российских клубов крайне мало шансов на участие в еврокубках в следующем сезоне, о чем напомнил и господин Иванов, а значит, проведение чемпионата Единой лиги ВТБ в прежнем режиме, предусматривавшем двухкруговой турнир на 12 команд, нерационально. Просто потому, что он не обеспечивает достаточного количества матчей. Как следствие, совет лиги принял решение изменить схему проведения первенства.
- На первом этапе 12 команд проведут двухкруговой турнир.
- Затем клубы будут разделены на две группы — по шесть в каждой.
- Участники первой (в нее попадут команды с лучшими результатами) на втором этапе сыграют за распределение мест в топ-6 (более высокое место в регулярном чемпионате дает преимущество своей площадки в play-off). Команды, попавшие в «нижнюю» шестерку, разыграют еще два места в play-off.
- Что касается самого play-off, то его после сверхудачного эксперимента минувшего сезона, завершившегося эпической битвой «Зенита» и ЦСКА (в финале победили петербуржцы, сумевшие подняться со счета 0:2), решено также изменить.
- В следующем сезоне, который стартует в начале октября, не только финальная (как в минувшем первенстве), но и обе полуфинальные серии, а также серия за третье место пройдут до четырех побед.
Сергей Иванов также отметил, что все клубы лиги должны до 1 сентября дополнить контракты с российскими игроками пунктом о том, что в случае возникновения спора они обязуются обращаться за защитой своих интересов только в российские судебные инстанции.
Отдельно господин Иванов коснулся взаимоотношений с Евролигой (проводит также Кубок Европы), которая на фоне событий на Украине исключила все российские команды из числа участников. По словам почетного президента лиги, на данный момент уже достигнута устная договоренность о выплате исключенным из еврокубков командам (ЦСКА, «Зениту», УНИКСу, «Локомотиву-Кубани») компенсации. В случае неисполнения договоренностей и лига, и клубы готовы обратиться в европейские суды.