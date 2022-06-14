Двойная доза российского

Во вторник состоялся совет Единой лиги ВТБ, по итогам которого были определены параметры проведения чемпионата следующего сезона. Состав баскетбольной лиги пополнился двумя новыми клубами — МБА и «Самарой». Кроме того, пересмотру подверглась схема проведения первенства. Чемпионат будет состоять из двух стадий. В итоге количество матчей в регулярном первенстве увеличится до 32.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова, с Евролигой есть устная договоренность о выплате исключенным из еврокубков российским командам компенсации

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По словам почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова, с Евролигой есть устная договоренность о выплате исключенным из еврокубков российским командам компенсации

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник прошел совет Единой лиги ВТБ, определивший параметры проведения следующего сезона. Ключевой вопрос, стоявший перед руководителями клубов, сводился к приему команд на замену выбывшим из турнира эстонскому «Калеву» и польской «Зелёна-Гуре». Обе команды отказались от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции России на Украине. После этого количество участников турнира снизилось до десяти, а «иностранную составляющую» международного проекта обеспечивали лишь белорусский «Цмоки-Минск» и казахстанская «Астана».

Отметим, что желающих вступить в Единую лигу ВТБ было в достатке. Заявки поступили от четырех клубов — московских МБА и «Руны», а также «Самары» и екатеринбургского «Уралмаша». В итоге в состав лиги были приняты МБА и «Самара» как выполнившие все условия регламента. «"Самара" давно просилась в состав лиги, но получала отказ по причине отсутствия зала, теперь он есть. У МБА арена в Крылатском, на которой часто проходят баскетбольные матчи. Бюджетные гарантии оба клуба дали. К тому же еще до вступления в Лигу они имели молодежные команды»,— сказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

Надо сказать, что у российских клубов крайне мало шансов на участие в еврокубках в следующем сезоне, о чем напомнил и господин Иванов, а значит, проведение чемпионата Единой лиги ВТБ в прежнем режиме, предусматривавшем двухкруговой турнир на 12 команд, нерационально. Просто потому, что он не обеспечивает достаточного количества матчей. Как следствие, совет лиги принял решение изменить схему проведения первенства.

На первом этапе 12 команд проведут двухкруговой турнир.

Затем клубы будут разделены на две группы — по шесть в каждой.

Участники первой (в нее попадут команды с лучшими результатами) на втором этапе сыграют за распределение мест в топ-6 (более высокое место в регулярном чемпионате дает преимущество своей площадки в play-off). Команды, попавшие в «нижнюю» шестерку, разыграют еще два места в play-off.

Что касается самого play-off, то его после сверхудачного эксперимента минувшего сезона, завершившегося эпической битвой «Зенита» и ЦСКА (в финале победили петербуржцы, сумевшие подняться со счета 0:2), решено также изменить.

В следующем сезоне, который стартует в начале октября, не только финальная (как в минувшем первенстве), но и обе полуфинальные серии, а также серия за третье место пройдут до четырех побед.

Сергей Иванов также отметил, что все клубы лиги должны до 1 сентября дополнить контракты с российскими игроками пунктом о том, что в случае возникновения спора они обязуются обращаться за защитой своих интересов только в российские судебные инстанции.

Отдельно господин Иванов коснулся взаимоотношений с Евролигой (проводит также Кубок Европы), которая на фоне событий на Украине исключила все российские команды из числа участников. По словам почетного президента лиги, на данный момент уже достигнута устная договоренность о выплате исключенным из еврокубков командам (ЦСКА, «Зениту», УНИКСу, «Локомотиву-Кубани») компенсации. В случае неисполнения договоренностей и лига, и клубы готовы обратиться в европейские суды.

Александр Петров