«Зенит» в зените, ЦСКА в надире

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Петербургский «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В решающем, седьмом матче финальной серии команда Хави Паскуаля обыграла ЦСКА, не расстававшийся с титулом с 2011 года, со счетом 81:75. Столь непредсказуемых противостояний, как завершившийся в воскресенье финал, в российском баскетболе не было никогда. Случатся ли они в ближайшем будущем — непонятно, поскольку в межсезонье команды явно ждет большая перестройка, вызванная отъездом многих из тех, кто еще не уехал. Первым о решении покинуть Россию сразу после матча объявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В противостоянии с ЦСКА «Зенит» уступал и 0:2, и 1:3, но, выдав серию из трех побед подряд, сумел стать чемпионом

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В противостоянии с ЦСКА «Зенит» уступал и 0:2, и 1:3, но, выдав серию из трех побед подряд, сумел стать чемпионом

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Если представить, что у нынешней финальной серии был режиссер, то есть несколько поводов похвалить его за качественную работу. Во-первых, стоит отметить, скажем так, хронометраж. Проводись серия не до четырех, а до трех побед, как всегда и было, она закончилась бы уже 27 мая, когда ЦСКА повел 3:1, и вошла бы в длинный список малопримечательных противостояний. Во-вторых, очень удачным в плане создания саспенса был плохой старт «Зенита» в финале. Ведь 0:2 в пользу ЦСКА, с одной стороны, почти убивали интригу, но с другой — трудно переоценить восторг или гнев, тут уж все зависит от клубных пристрастий, которые испытывали болельщики, глядя на то, как «Зенит» сравнивает счет. А потом едет в Москву, в «логово» могучего соперника, поддержать которого пришли более 12 тысяч болельщиков (для российского баскетбола это безумная посещаемость), и там выцарапывает титул. А еще были мини-интриги, мини-трагедии, мини-триумфы, из которых удивительно гармонично составлялись матчи. Как не вспомнить про уже упомянутую четвертую встречу серии с двумя овертаймами и безумным победным броском Каспера Уэйра с сиреной. Или про пятую игру, по ходу которой «Зенит» уступал 13 очков, но потом во всей красе предстал любимец петербуржских болельщиц Билли Бэрон, потащивший свою команду к победе (даже 32 очка Алексея Шведа не помогли ЦСКА избежать поражения).

Но что бы то ни было, а вспоминать будут решающую игру, вобравшую в себя волею воображаемых режиссеров полный комплект всех возможных неожиданных поворотов сюжета.

Тут и неожиданно эффективное начало в исполнении «Зенита», научившегося отсекать от мяча Николу Милутинова, который по ходу всей серии правил под щитами, а тут вдруг перестал, что вылилось в, казалось бы, совершенно нелогичный 15-очковый отрыв гостей уже во второй четверти. Ничуть не менее удивительным смотрелось возвращение ЦСКА в игру, после того как Швед взял игру в свои точные руки. Уже к большому перерыву, после безумного броска Уэйра метров с десяти, от перевеса гостей не осталось почти ничего. А в начале третьей четверти ЦСКА и повел.

А внутри этих игровых качелей были те самые мини-события. Как, например, пришедшееся весьма кстати снайперское попадание 36-летнего Виталия Фридзона, тут же жестами показавшего зрителям, что его пистолеты еще не заржавели. Были и тычки, незлонамеренные, но эффектные, в лицо тому же Бэрону. Было даже удаление с площадки Хави Паскуаля, сумевшего секунд за 30 получить два технических фола. В тот момент показалось, что «Зенит» обречен. На деле удаление тренера стало фактором, встряхнувшим гостей. Они снова вернулись к режиму, в котором пребывали в начале матча, и снова повели в счете.

А вот наставник армейцев Димитрис Итудис вынужден был усадить на скамейку Шведа. Как выяснилось позже, уже до конца матча: у защитника, по словам Итудиса, подозрение на перелом кисти.

И если болельщики ЦСКА за что-то и могут ругать фортуну, то именно за то, как она обошлась со Шведом. С ним, может быть, финальная десятиминутка для армейцев прошла бы куда успешнее. Без него на мячи, которые, пусть со скрипом, но проталкивали в корзину и будущий MVP финала Джордан Мики, и лучший игрок решающего матча Джордан Лойд, и Сергей Карасев, попадавший редко, но когда надо, и Алекс Пойтресс, больше половины матча проведший с висевшими на нем четырьмя фолами, ЦСКА было отвечать очень трудно. Армейцы тем не менее не сдавались. За 26 секунд до сирены Уэйр снова выстрелил с дистанции и сократил отставание ЦСКА до трех очков. Но еще одного чуда все же не случилось. «Зенит» победил со счетом 81:75 и впервые в своей истории стал чемпионом. Собственно, за время существования Единой лиги ВТБ (с 2009 года) у нее было три чемпиона. В 2011-м победили «Химки», в 2022-м «Зенит», в десяти других случаях — ЦСКА (сезон-2019/20 из-за пандемии не был доигран).

После матча представители команд, специалисты, наблюдатели дружно говорили о том, что это был лучший финал в истории (это отметил, в частности, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко), о том, что «Зенит» победил заслуженно (это мнение президента армейцев Андрея Ватутина), и даже о том, что этот финал с лихвой компенсировал отсутствие российских клубов в Евролиге.

Так сказал «РИА Новости» президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Если такие серии будут и в следующем сезоне, то про Евролигу начнут забывать»,— добавил глава ОКР.

Впрочем, тут многое будет зависеть о того, что будут представлять собой российские клубы в следующем сезоне. Пока про Евролигу забывать, похоже, готовы не все. Димитрис Итудис, возглавлявший ЦСКА с 2014 года, после матча заявил, что покидает команду, хотя его контракт истекал только через год. В иной ситуации это была бы громкая новость. Сейчас же неожиданностью стало бы решение специалиста, под руководством которого армейцы шесть раз подряд выиграли Единую лигу ВТБ, дважды побеждали в Евролиге (2016, 2019), остаться. Все-таки он очень востребован в Европе — на данный момент его будущее связывают с «Фенербахче». Нет ясности и с Паскуалем, хотя гендиректор «Зенита» Александр Церковный высказал надежду на то, что он останется. Очевидно, уйдут и многие герои нынешнего финала. Лойд уже подписал контракт с «Монако», Бэроном активно интересуется «Милан», Мики входит в зону интересов «Фенербахче» и «Милана», Алекса Пойтресса зовут и в «Валенсию», и в «Маккаби», Милутинова хотела бы видеть у себя «Болонья», Уилла Клайберна ждут в «Анадолу Эфесе».

Александр Петров