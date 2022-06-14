Воспроизводство незаменимого

Институт ВЭБ.РФ выпустил тематический доклад о стратегиях развития и поддержки индустрии в краткосрочной и долгосрочной перспективе, который выглядит как попытка системного взгляда на государственную промышленную политику. Аналитики предлагают отказаться от фронтального импортозамещения в пользу поисков путей сотрудничества как с восточными, так и западными партнерами, а от сплошной помощи отраслям — в пользу инноваций с высоким потенциалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока идеологемы с претензиями РФ на инновационные прорывы сталкиваются с отсутствием для этого технологической базы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пока идеологемы с претензиями РФ на инновационные прорывы сталкиваются с отсутствием для этого технологической базы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Институт ВЭБ.РФ в свежем докладе «Российская промышленность XXI века: суверенитет и развитие» предпринял попытку систематизировать господдержку отечественной промышленности в условиях структурных изменений российской экономики из-за экономических и технологических санкций, введенных против РФ большей частью стран ОЭСР. Авторы предлагают переход к промышленно-инновационной политике и констатируют потребность в переходе к экономике, опирающейся на координацию усилий вместо избыточной конкуренции и использование квазирыночных механизмов. Между тем в госкорпорации предлагают взамен сплошного протекционизма три траектории импортозамещения: замещение западных поставщиков восточными из «дружественных стран», создание посреднических цепочек для критического импорта из «недружественных стран» и реализацию приоритетных проектов импортозамещения — определять их предлагается институтам развития и профильной комиссии при правительстве.

Финансировать переход к новой политике предлагается из Фонда национального благосостояния — при этом авторы рассчитывают на отказ от бюджетного правила за пределами 2022–2024 годов, а также увеличение госдолга как «долга развития». Переход к новой госполитике предполагается в три этапа: на первом необходимо обеспечить финансовую стабильность ведущих предприятий и восстановить логистику экспорта и импорта, на втором — обеспечить импортозамещение в критических сегментах и научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития. Долгосрочными целями названы создание новых высокотехнологичных отраслей, преобразование промышленности и науки в драйвер развития экономики и создание промышленной базы для ответа на вызовы в области климата и здравоохранения. Модель новой госполитики предполагает отказ от поддержки отдельных отраслей в пользу поддержки технологических направлений — это искусственный интеллект, квантовые технологии, микроэлектроника, робототехника, новые материалы.

Доклад де-факто предлагает пошаговый алгоритм перехода к новой политике, включая рекомендации об организации независимой экспертизы и получения достоверных данных о состоянии промышленности для определения долгосрочных планов и повышения эффективности господдержки, а также инвентаризации оборудования и составлении балансов по отдельной продукции. Между тем реализации госполитики препятствуют системные проблемы российской экономики и госуправления. Так, претензии на мировое лидерство с созданием инновационной продукции сталкиваются с отсутствием в РФ базы для прорывов, что потребует концентрации на развитии базовых отраслей. Тормозит развитие новой промышленности и дефицит квалифицированных кадров, требующий корректировки учебных программ и ускоренного выращивания новых специалистов на фоне их оттока после военной операции.

На административном уровне координация промполитики осложняется неэффективным взаимодействием центра и регионов — стремление к централизации неэффективно, поскольку регионы способны определить оптимальные точки роста промышленности. Одновременно регионы ограничены в финансировании и не способны к эффективной межрегиональной кооперации — решением, по мнению ВЭБ.РФ, может стать вовлечение в процесс полномочных представителей президента в федеральных округах, а также внедрение конкретных KPI для федеральных и региональных кураторов промышленности.

Диана Галиева