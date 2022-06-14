Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воспроизводство незаменимого

В ВЭБ.РФ формулируют альтернативу фронтальному импортозамещению для России

Институт ВЭБ.РФ выпустил тематический доклад о стратегиях развития и поддержки индустрии в краткосрочной и долгосрочной перспективе, который выглядит как попытка системного взгляда на государственную промышленную политику. Аналитики предлагают отказаться от фронтального импортозамещения в пользу поисков путей сотрудничества как с восточными, так и западными партнерами, а от сплошной помощи отраслям — в пользу инноваций с высоким потенциалом.

Пока идеологемы с претензиями РФ на инновационные прорывы сталкиваются с отсутствием для этого технологической базы

Пока идеологемы с претензиями РФ на инновационные прорывы сталкиваются с отсутствием для этого технологической базы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пока идеологемы с претензиями РФ на инновационные прорывы сталкиваются с отсутствием для этого технологической базы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Институт ВЭБ.РФ в свежем докладе «Российская промышленность XXI века: суверенитет и развитие» предпринял попытку систематизировать господдержку отечественной промышленности в условиях структурных изменений российской экономики из-за экономических и технологических санкций, введенных против РФ большей частью стран ОЭСР. Авторы предлагают переход к промышленно-инновационной политике и констатируют потребность в переходе к экономике, опирающейся на координацию усилий вместо избыточной конкуренции и использование квазирыночных механизмов. Между тем в госкорпорации предлагают взамен сплошного протекционизма три траектории импортозамещения: замещение западных поставщиков восточными из «дружественных стран», создание посреднических цепочек для критического импорта из «недружественных стран» и реализацию приоритетных проектов импортозамещения — определять их предлагается институтам развития и профильной комиссии при правительстве.

Финансировать переход к новой политике предлагается из Фонда национального благосостояния — при этом авторы рассчитывают на отказ от бюджетного правила за пределами 2022–2024 годов, а также увеличение госдолга как «долга развития». Переход к новой госполитике предполагается в три этапа: на первом необходимо обеспечить финансовую стабильность ведущих предприятий и восстановить логистику экспорта и импорта, на втором — обеспечить импортозамещение в критических сегментах и научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития. Долгосрочными целями названы создание новых высокотехнологичных отраслей, преобразование промышленности и науки в драйвер развития экономики и создание промышленной базы для ответа на вызовы в области климата и здравоохранения. Модель новой госполитики предполагает отказ от поддержки отдельных отраслей в пользу поддержки технологических направлений — это искусственный интеллект, квантовые технологии, микроэлектроника, робототехника, новые материалы.

Доклад де-факто предлагает пошаговый алгоритм перехода к новой политике, включая рекомендации об организации независимой экспертизы и получения достоверных данных о состоянии промышленности для определения долгосрочных планов и повышения эффективности господдержки, а также инвентаризации оборудования и составлении балансов по отдельной продукции. Между тем реализации госполитики препятствуют системные проблемы российской экономики и госуправления. Так, претензии на мировое лидерство с созданием инновационной продукции сталкиваются с отсутствием в РФ базы для прорывов, что потребует концентрации на развитии базовых отраслей. Тормозит развитие новой промышленности и дефицит квалифицированных кадров, требующий корректировки учебных программ и ускоренного выращивания новых специалистов на фоне их оттока после военной операции.

На административном уровне координация промполитики осложняется неэффективным взаимодействием центра и регионов — стремление к централизации неэффективно, поскольку регионы способны определить оптимальные точки роста промышленности. Одновременно регионы ограничены в финансировании и не способны к эффективной межрегиональной кооперации — решением, по мнению ВЭБ.РФ, может стать вовлечение в процесс полномочных представителей президента в федеральных округах, а также внедрение конкретных KPI для федеральных и региональных кураторов промышленности.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...