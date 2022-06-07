Кандидаты рвутся в бюллетени

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Карельское отделение «Единой России» в воскресенье выдвинуло на пост главы республики действующего руководителя региона Артура Парфенчикова. В тот же день об участии в выборах заявили еще девять кандидатов, которые едва ли могут составить ему реальную конкуренцию. Оппозиция уверена, что «технические кандидаты» будут мешать настоящим соперникам губернатора преодолеть муниципальный фильтр. Угрозу для второго срока господина Парфенчикова мог бы представлять союз КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП), считает эксперт. Но сами партийцы готовы на него только в случае второго тура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В выборах главы Карелии помимо губернатора региона Артура Парфенчикова уже сейчас хотят участвовать более десятка кандидатов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В выборах главы Карелии помимо губернатора региона Артура Парфенчикова уже сейчас хотят участвовать более десятка кандидатов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Карелия стала первым субъектом, чей парламент назначил выборы губернатора на Единый день голосования (ЕДГ) 11 сентября. Согласно решению республиканского Центризбиркома, «в целях создания дополнительных возможностей для избирателей» голосование будет идти три дня подряд — с 9-го по 11-е число. Выдвижение кандидатов продлится с 3 июня по 2 июля.

Первыми своего кандидата представили единороссы. 5 июня на партийной конференции они «практически единогласно» поддержали выдвижение Артура Парфенчикова на второй срок. Действующий глава региона в партии не состоит, однако в 2017 году он уже выдвигался от нее в губернаторы (набрал 61,3%), а в прошлом году возглавлял списки карельских единороссов на выборах в Госдуму (31,7%) и заксобрание (29%).

В тот же день о желании поучаствовать в выборах заявили сразу девять человек. С интервалом в 15 минут ЦИК Карелии сообщил о выдвижении кандидатов от «Зеленой альтернативы», Партии роста, «Новых людей», Российской партии свободы и справедливости, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунистов России», Казачьей партии РФ, Демократической партии России и «Родины». Все они выглядят классическими спойлерами, техническими кандидатами, не имеющими шансов на победу: некоторые из них уже участвовали в выборах от различных партий, но в итоге никто не занимает значимого политического поста. Судя по фотографиям комиссии, документы о выдвижении они сдавали одновременно и в одном помещении.

В свою очередь, представители «старой» парламентской оппозиции определяться с выдвиженцами пока не спешат. “Ъ” ранее сообщал (см. “Ъ” от 10 февраля), что КПРФ и СРЗП рассматривали возможность объединения вокруг единого кандидата: в случае победы одной партии досталось бы губернаторское кресло, другой — пост сенатора. Но в итоге договориться оппозиция не смогла. По словам источников “Ъ”, от коммунистов, вероятнее всего, будет баллотироваться председатель фракции КПРФ в заксобрании региона Евгений Ульянов, а от СРЗП — председатель фракции в горсовете Петрозаводска Андрей Рогалевич.

Лидер карельских эсеров Ройне Изюмов пояснил “Ъ”, что коалиция с коммунистами возможна только во втором туре: «Чем больше сильных кандидатов в первом, тем больше шансов на второй». По его словам, благодаря успешным кампаниям последних лет у СРЗП набралось достаточное число депутатов различных уровней, чтобы ее кандидат мог без посторонней помощи преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Напомним, что для участия в губернаторских выборах каждому кандидату необходимо собрать подписи 5–10% муниципальных глав и депутатов. В Карелии — 7%, или порядка 90 автографов.

Евгений Ульянов сказал “Ъ”, что КПРФ для преодоления фильтра не хватает «совсем немного» и партия надеется добрать недостающие подписи за счет независимых депутатов. Именно в этом, по оценке коммуниста, и будут мешать выдвинутые «спойлеры». «На моей памяти "Коммунисты России" за восемь лет существования в Карелии не участвовали ни в одной кампании, а тут вдруг реанимировались,— говорит господин Ульянов.— Или Казачья партия, аббревиатура которой — КаПРФ — может запутать неискушенного муниципального депутата».

Курирующий регион депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов пояснил “Ъ”, что высший совет партии пока не обсуждал кандидатов в губернаторы, но по сложившейся традиции либерал-демократы будут выдвигать или координатора отделения, или председателя фракции в заксобрании. Лидер карельских «яблочников» Эмилия Слабунова рассказала “Ъ”, что партия пока не приняла решение об участии в гонке. Пять лет назад традиционно сильное в Карелии «Яблоко» бойкотировало выборы, чтобы не становиться «спарринг-партнером» Артура Парфенчикова. «Мы же понимаем, что без одобрения власти фильтр не пройти»,— поясняет госпожа Слабунова.

Парламенты остальных регионов, где в ходе ЕДГ жители будут избирать губернаторов, назначат выборы на этой неделе. Оппозиция пока сохраняет интригу. Судя по отрывочным заявлениям, большинство кандидатов будут выдвинуты из числа местных политиков. Например, в Тамбовской области от «старой» парламентской оппозиции пойдет тот же набор глав отделений, что и в прошлый раз. В таком случае проблем с муниципальным фильтром у них не возникнет, говорят источники “Ъ”. В губернаторы Саратовской области от КПРФ будет баллотироваться глава фракции в облдуме Александр Анидалов, а в главы Бурятии — замглавы фракции в Народном хурале Баир Цыренов.

Карельская кампания могла бы стать проблемной, поскольку регион традиционно отличается высоким уровнем протестных настроений, говорит политолог Ростислав Туровский. «Однако, похоже, конкуренция будет иметь управляемый характер. Главным риском для власти могло бы стать объединение коммунистов и эсеров, но и этого, скорее всего, не произойдет, что позволит Парфенчикову выделиться в ситуации отсутствия реальных соперников»,— резюмирует эксперт.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”