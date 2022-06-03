Укрепление ассортимента

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Ожидаемое падение импорта алкоголя стимулирует участников рынка закрывать слабые места в ассортименте. Так, производитель водки «Царская» и алкогольный дистрибутор Ladoga создал линейку вин с «Кубань-Вино» в категории до 500 руб. за бутылку. Конкуренты Ladoga также реализуют подобные проекты. Однако у них могут возникнуть трудности из-за нехватки винодельческого сырья, кроме того, поддерживать стабильное качество при массовом разливе может быть сложно, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупный производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и др.) создал линейку вин с винодельней «Кубань-Вино», рассказал “Ъ” представитель Ladoga. Восемь наименований тихих и игристых вин Chateau Tamagne Heritage представлены в сегменте по 500 руб. за бутылку. До конца года планируется продать 500 тыс. бутылок. «Кубань-Вино» получает производственную маржу, а Ladoga делает наценку дистрибутора, вкладывая около 15 млн руб. в продвижение и реализацию, рассказывают в компании.

Ladoga уже продает основные бренды «Кубань-вино» — «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег» и др. В 2021 году продано 240 тыс. бутылок. Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что российские вина «на каждый день» могут быть особенно востребованы в ситуации переориентирования алкогольного рынка в сторону локальной продукции. В 2021 году импорт тихих вин в России вырос на 6,6%, до 30,08 млн дал. Но осложнение геополитической обстановки из-за начала военной операции РФ на Украине, проблемы с логистикой и т. д. могут привести к падению импорта алкоголя примерно на 40% в годовом выражении, оценивал ранее господин Исаченков (см. “Ъ” от 24 марта).

Гендиректор «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский говорит, что совместные линейки обычно позволяют винодельне получить эксклюзивные возможности дистрибутора, а продавец таким образом закрывает для себя определенные ценовые позиции. Так, у «Абрау-Дюрсо» есть линейка «Русская лоза» с X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман также отмечает, что эксклюзивная торговая марка позволяет дистрибутору решить проблему нехватки определенных позиций в матрице. По его словам, на российском рынке есть нехватка вина, срок новых поставок увеличится в разы, потому ниша для локальной продукции есть.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев полагает, что Ladoga как один из создателей линейки может получить большую свободу при дистрибуции, а винодельня в свою очередь сможет работать с устойчивым поставщиком с диверсифицированным портфелем, который, видимо, предложил комфортную наценку. Как отмечает эксперт, трансформация винного рынка может негативно сказаться на некоторых дистрибуторах вплоть до ухода из бизнеса. Сами же оптовые поставщики сегодня в первую очередь заняты пополнением ассортимента, добавляет он.

Luding Group в мае также выпустила свою линейку вин «Авторское» из 60 тыс. бутылок в сегменте до 500 руб. на краснодарском заводе «Олимп», сообщили в группе. В Beluga Group говорят, что расширять портфель винных брендов не планируют, но развивают линейки и увеличивают объемы. В этом году планируется выпустить 3 млн бутылок против 2 млн бутылок в 2021 году. ГК «Руст» намерена сосредоточиться на винном бренде Gancia, а также готовится к запуску новых продуктов в категориях крепкого алкоголя, например джина.

Ladoga планирует продолжить контрактный разлив собственных марок на российских винодельнях на тендерной основе. По словам Александра Ставцева, сложности здесь могут возникнуть из-за нехватки сырья и обеспечения стабильного качества в массовом сегменте. По данным ЕГАИС, в январе—апреле выпуск винодельческой продукции сократился на 6,36%, до 16,28 млн дал год к году.

Анатолий Костырев