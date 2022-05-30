Виноторговцы повышают градус

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На фоне ожидаемого резкого сокращения в РФ импорта алкоголя из-за геополитического и экономического кризиса участники рынка пытаются локализовать выпуск некоторых напитков. Так, Luding Group запустила производство водки и настоек на заводе в подмосковной Коломне, а летом планирует начать розлив джина. Потенциал у проектов есть, но эксперты прогнозируют острую конкуренцию среди существующих и новых игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Импортер тихих вин в Россию компания Luding Group запустила производство водки и настоек под брендом «Северная тропа» на партнерском Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ), где до этого компания выпускала только коньяк «Командирский», рассказали “Ъ” в группе. Водка и настойки представлены в ценовой категории до 500 руб. за бутылку 0,5 л. В первый год планируется продать не менее 80 тыс. дал, а за два-три года увеличить объем реализации до 500 тыс. дал ежегодно.

Директор по маркетингу Luding Андрей Ушаков рассчитывает, что интерес потребителей, ритейлеров и рестораторов к локальным брендам будет только расти из-за роста цен на импортный алкоголь и ухода из страны ряда известных брендов. О приостановке поставок в РФ, в частности, объявили Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys). В мае Luding также запустила на КВКЗ выпуск нового коньяка «Адъютант», который хочет вывести в пятерку в сегменте за три года. А до конца июня группа планирует начать выпуск джина, добавляет Андрей Ушаков. Инвестиции в запуск новых брендов не раскрываются.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что интерес Luding к развитию собственных марок понятен на фоне ожидаемого падения импорта спиртного минимум в два раза из-за кризиса. Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев добавляет, что часть иностранных брендов почти вымылась с полок после приостановки поставок. На этом фоне хороший потенциал для расширения будет у российского коньяка при условии достаточного наличия сырья, а также водок и настоек премиального и субпремиального сегментов, считает он. По данным ЕГАИС, в январе—апреле 2022 года розничные продажи водки в РФ выросли на 7,1% год к году, коньяка — на 2,3%, категории настоек, виски, джина — на 17,5%.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что за счет хорошей дистрибуции Luding может вывести новинки на полки, но успех продуктов у эксперта вызывает серьезные вопросы. По его словам, водочный рынок — крайне конкурентный, у всех ключевых игроков есть бренды в любом сегменте, и потребитель водки по 500 руб. за бутылку имеет огромный выбор. Вадим Дробиз также предупреждает о резком росте конкуренции в попытках заполнить выпадающую нишу импорта. Так, по его словам, категория джина, которая сегодня интересует многих игроков,— крайне узкая. За неполный 2021 год в Россию было ввезено около 200 тыс. дал джина, что меньше импорта текилы и рома и в разы уступает объемам ввоза коньяка, бренди и виски.

Алкогольная сибирская группа (водка «Белая березка», «Пять озер» и пр.) также планирует в июне выпустить свой бренд джина и хочет выйти на объем продаж 100 тыс. дал в перспективе пары лет. Кроме того, компания ищет партнера для розлива своего виски. Президент Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s) Вениамин Грабар говорит, что продажи Barrister растут на 50% год к году и компания обсуждает запуск новых продуктов, которые в том числе могут заменить импорт.

Говорить о каком-либо устойчивом эффекте от ухода иностранных брендов из России пока рано, считает президент Simple Максим Каширин. По его словам, Simple продолжает развивать собственный бренд водки «Онегин», а в конце 2021 года запустила ограниченную серию настоек «Онегин Gourmet». Директор по импорту Fort Дарья Сологуб говорит, что компания ищет новых поставщиков вин, рассматривая, в частности, винодельни в Армении, Уругвае, Турции, Сербии.

Анатолий Костырев