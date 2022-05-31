Еда и энергия обходятся все дороже

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Инфляция в странах зоны евро продолжает увеличиваться — по итогам мая, согласно предварительной оценке Евростата, рост цен ускорился до 8,1% в годовом выражении. За месяц цены выросли на 0,8%, в том числе базовая инфляция — на 0,5%. Ускорению темпов роста способствует увеличение стоимости энергоресурсов и продовольствия. При этом цены на нефть и газ, по всей видимости, продолжат расти и дальше на фоне введения в действие частичного эмбарго ЕС на поставки российской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petros Giannakouris / AP Фото: Petros Giannakouris / AP

Инфляция в зоне евро в мае ускорилась до 8,1% в годовом выражении против 7,4% в апреле, следует из предварительной оценки Евростата. Месячный прирост цен составил 0,8%. Самые высокие темпы роста ожидаемо приходятся на энергоносители — их стоимость в годовом выражении увеличилась на 39,2% (в апреле прирост составлял 37,5%). За один только месяц рост цен на энергию составил 2%.

Цены на продовольствие в еврозоне выросли на 7,5% (в апреле — на 6,3%), прирост за месяц составил 1,3%. Неэнергетические промышленные товары подорожали на 4,2% (на 3,8% в апреле), услуги — на 3,5% (3,3%). Базовая инфляция (за вычетом энергии и продовольствия) в мае ускорилась до 3,8% против 3,5% месяцем ранее (в апреле прирост составил 0,5%).

Среди стран зоны евро самый значительный прирост цен зафиксирован в Эстонии — плюс 20,1%, Литве — 18,5% и Латвии — 16,4%. Двузначная инфляция также отмечается в Греции (10,7%), Нидерландах (10,2%) и Словакии (11,8%). В Германии инфляция разогналась до 8,7%, в Италии — до 7,3% (это рекорд с 1986 года). Самый низкий рост цен — во Франции (5,8%), на Мальте (5,6%) и в Финляндии (7,1%). В Польше, которая не входит в валютный блок, инфляция в мае ускорилась до 13,9%.

Динамика ВВП в еврозоне по итогам первого квартала 2022 года не показала изменения темпов роста — 0,3% квартал к кварталу, как и в октябре—декабре. В годовом выражении темпы даже ускорились — с 4,7% до 5,1%. В том числе в Германии — с 1,8% до 3,7%, однако во втором квартале там ожидается замедление роста. Во Франции и Италии показатель уже снизился с 5,5% до 5,3% и с 6,2% до 5,8% соответственно. В ING полагают, что во втором квартале итальянская экономика может столкнуться с сокращением ВВП.

В дальнейшем замедлению темпов роста инфляции будет препятствовать сохранение высоких цен на нефть и перестройка каналов поставок из-за эмбарго на импорт Urals.

Накануне страны ЕС согласовали остановку морских поставок к концу этого года при сохранении части поставок по нефтепроводу «Дружба». Трубопроводные поставки составляют около 35% нефтяного импорта из России, но для отдельных стран они очень важны: Венгрия получает так 86% всей нефти, Чехия — 97%, Словакия — почти 100%, отмечают в компании БКС. С учетом планов Германии и Польши полностью отказаться от российской нефти эмбарго к концу года может покрывать до 90% поставок. В Capital Economics ожидают сокращения российского экспорта нефти с 5 млн б/с до 3,5–4 млн б/с. По прогнозу экспертов, к концу года увеличение добычи другими производителями при замедлении спроса может привести глобальный рынок к умеренному профициту, что вызовет снижение цены Brent до $100 за баррель с нынешних $118.

В ING-банке ожидают, что базовая инфляция на протяжении ближайших кварталов останется на повышенных уровнях. Этому будет способствовать перенос повышения издержек производителей в цены. В таких условиях ЕЦБ, как ожидается, приступит к повышению ставки уже в июле и продолжит этот процесс в сентябре. Сообщается также о планах регулятора завершить в начале июля программу количественного смягчения — в мае объем выкупа активов уже сокращен до €20 млрд.

Татьяна Едовина