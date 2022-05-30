Бег с препятствиями труднее, чем без

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На прошлой неделе участники Всемирного экономического форума в Давосе активно обсуждали перспективы глобализации, а точнее, риски ее сворачивания и дальнейшей перестройки глобальной торговой системы. Позиции разделились: одни говорили о том, что необходимо предотвратить разрушение привычных торговых цепочек, другие же призывали окончательно снять с торговли внеполитический статус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Эта дискуссия в значительной степени касается торговли с Китаем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «определенные ограничения в торгово-экономических отношениях с РФ и КНР отвечают интересам безопасности Запада», а канцлер Германии Олаф Шольц на форуме говорил о рисках предоставления Китаем кредитов развивающимся странам, что, по его словам, создает угрозу нового долгового кризиса. Также он анонсировал инвестиционный проект «Глобальный портал», который должен стать некоторым противовесом китайской инициативе «Пояса и пути». В отношении РФ страны ЕС продолжают переговоры по нефтяному эмбарго, но в условиях сохранения высокого спроса на нефть в мире оно будет означать в первую очередь перенаправление торговых потоков с дополнительными издержками для участников рынка.

Перестройка торговых связей будет означать их прекращение: импортозависимость всех крупных экономик слишком сильна для того, чтобы вернуться к принципиальному протекционизму (после введения США пошлин на импорт из КНР торговая статистика показывает рост импорта из Вьетнама и Тайваня, но отнюдь не сокращение торгового дефицита). Однако система торговых отношений в условиях отказа от универсальных преференций неизбежно будет усложняться и приведет к повышению издержек на транспортировку и обслуживание контрактов (этого требует в том числе более высокая прозрачность всех операций).

Российские компании также ищут новые каналы поставок, и назвать этот процесс легким пока сложно. Для работы на китайском рынке в деловом сообществе рекомендуют искать партнеров или посредников и проверять совместимость с российскими стандартами (китайское оборудование может быть рассчитано на меньшие скачки в электросетях, список комплектующих также стоит оговаривать детально). Также уже работавшие с китайскими компаниями предприниматели предупреждают о рисках низких цен — качественный аналог не может стоить сильно дешевле оборудования европейского производителя, а в нынешних условиях разницу «съедят» издержки на поиск поставщиков, готовых работать с российским покупателем. При этом обойти санкции или добровольные ограничения европейских поставщиков прямой закупкой необходимых деталей или оборудования в Китае вряд ли получится: этому препятствуют как сами производители (и фабрики, работающие с ними), так и таможня КНР.