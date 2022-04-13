Кадры поставят в рамки

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Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. Впервые, как выяснил “Ъ”, на законодательном уровне появится список оснований и условий для применения комплексов автоматической фиксации нарушений: приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. Вступление в силу соответствующего нормативного акта запланировано на 1 марта 2023 года. После этого все камеры проверят на соответствие новым правилам, те, что соответствовать не будут, отключат. Водители получат больше возможностей жаловаться на незаконный дорожный контроль в прокуратуру и полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Общественная палата вчера провела круглый стол по обсуждению законодательного регулирования использования дорожных камер. Представитель Минтранса Роман Кильдюшкин в ходе мероприятия упомянул про доработанный законопроект, который изначально, на этапе первого чтения в парламенте в 2018 году, вводил для регионов обязанность проводить аудит безопасности движения дорог для снижения аварийности (“Ъ” рассказывал об этой инициативе). Документ, рассказал господин Кильдюшкин, ко второму чтению дополнился рядом новелл. Представитель Минтранса обрисовал их в общих чертах: планируется внести перечень мест для установки камер, описать процедуру их размещения, наделить правительство РФ правом установить требования к камерам.

“Ъ” выяснил подробности документа.

Так, в законе «Об автодорогах и дорожной деятельности» появится новая глава с подробным описанием требований к дорожным камерам, их размещению и применению.

Сегодня это описано в ГОСТе 2016 года и методических рекомендациях Минтранса 2018 года. Однако оба документа необязательны к исполнению. В законе впервые закрепят закрытый перечень случаев, когда камеру разрешено устанавливать и выносить с ее помощью штрафы. Приборы разрешат ставить в точках, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. Вне зависимости от уровня аварийности комплексы можно будет использовать на «выделенках», перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин, на пешеходных переходах.

Передвижные камеры разрешат устанавливать на строго ограниченный срок — до «прекращения обстоятельств, послуживших причиной для их использования» (то есть, к примеру, до окончания дорожных работ или до ликвидации очага аварийности). Также вводится запрет на «перемещение» передвижных камер с мест их установки в процессе работы: если место с координатами согласовано, то «тренога» сможет работать только в этой точке. Вводится порядок согласования установки камер по правилу трех подписей — согласие должен дать владелец дороги (например, госкомпания «Автодор»), региональный минтранс (или местный комитет по транспорту) и ГИБДД. Ужесточаются правила для установления зоны контроля камер: в населенном пункте она будет начинаться не раньше, чем через 100 м после въезда в него. Сегодня камера может контролировать нарушителей сразу при пересечении границы города или поселка.

Эти правила вступят в силу, согласно документу, 1 марта 2023 года.

С этого времени все новые камеры будут размещаться в соответствии с введенными правилами. Места дислокации ранее установленных комплексов (сейчас их более 20 тыс.) в течение года потребуется «подтвердить» аудитом безопасности движения или одобрением со стороны ГИБДД. В противном случае комплексы отключат. Порядок этой процедуры тоже подробно опишут в законе.

В 2019 году, напомним, президент Владимир Путин поручил создать единые правила установки камер и отмены штрафов, вынесенным с нарушениями этих норм. Работа над выполнением поручения затянулась на три года. В конце 2021 года Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП, позволяющие ГИБДД без предписаний прокуратуры и жалоб граждан отменять «письма счастья» с комплексов, установленных в нарушение правил (их установит правительство). Во втором чтении поправки не рассматривались. ГИБДД, в свою очередь, дорабатывает действующий ГОСТ по комплексам. Законопроект комитета по транспорту, заявил Роман Кильдюшкин, также «корреспондирует» с президентским поручением.

Исполнительный директор ассоциации ОКО (объединяет производителей комплексов и операторов систем фотовидеофиксации) Эльдар Тузмухаметов, выступая в ОП, призвал «координировать законодательные инициативы между собой» и выносить их на общественное обсуждение.

«Что делает комитет Госдумы по транспорту, мало кому известно,— заметил он.— Мы видели отдельные нормы законопроекта и были в шоке».

Он привел в пример норму, согласно которой пересматривать локации для установки комплексов на основании статистики аварийности можно будет не чаще, чем один раз в год (“Ъ” такую норму в проекте также обнаружил). «Получается, мы должны дождаться четырех смертей на участке, а потом еще и окончания календарного года, а потом уже ставить камеру»,— заметил господин Тузмухаметов. Об этом же говорил и представитель подмосковного минтранса Виктор Шулепников. По его мнению, нужно предусмотреть механизм установки камер без «жесткой» привязки к аварийности: «Сегодня, к примеру, мы видим участок, где из-за нарушений разметки за год происходит 10–12 мелких аварий без пострадавших, но сделать ничего не можем».

Виктор Шулепников и представитель столичного Центра организации дорожного движения Андрей Мухортиков также напомнили, что в 2021 году решением ГИБДД была отменена практика вынесения штрафов за среднюю скорость (“Ъ” рассказывал об этом). Эту норму, считают представители регионов, нужно вернуть, поскольку она позволяет снижать аварийность на трассах. Возвращение этой практики ранее лоббировали власти Татарстана. В январе 2022 года, напомним, в МВД заявили “Ъ”, что не планируют возвращаться к этой теме, пока не будут устранены «правовые пробелы».

Пока действующее законодательство в области камер не соблюдается, рано обсуждать новации, считает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

Он напоминает, что по КоАП все материалы, полученных с камер, должны быть исследованы с тщательным изучением обстоятельств дела. По факту же, говорит господин Шухман, штрафы «штампуются» ГИБДД без каких-либо исследований только на основании того, что камера имеет сертификат, а значит, ошибок никаких быть не может. По этой же причине гражданам сегодня трудно обжаловать незаконные штрафы — крайне сложно представить какие-либо доказательства ошибки.

Иван Буранов