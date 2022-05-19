Вена не вскрылась

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Вслед за Финляндией и Швецией, которые приняли решение подать заявку на вступление в НАТО, дебаты о будущем внеблокового статуса перекинулись на Австрию. Между тем власти страны дают понять: пока что Вена по-прежнему готова придерживаться политики нейтралитета, гарантом которого в свое время среди прочих выступил СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Фото: Lisa Leutner, Reuters Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Фото: Lisa Leutner, Reuters

«Австрия была нейтральной, Австрия остается нейтральной, Австрия и дальше будет нейтральной»,— заявил на днях канцлер республики Карл Нехаммер. «Для Австрии такой вопрос (вступления в НАТО.— “Ъ”) не стоит, у нас совершенно другая история, чем у Швеции и Финляндии»,— пояснил он в ходе визита в Чехию, отвечая на вопросы журналистов. Впрочем, показателен уже тот факт, что этой весной (особенно после активизации Хельсинки и Стокгольма на пути в Североатлантический альянс) австрийским политикам приходится сталкиваться с такими вопросами все чаще.

Напомним, Австрия — одно из трех европейских государств наряду со Швейцарией и Мальтой, официально сохраняющих так называемый постоянный нейтралитет. Он гарантирован международным сообществом, и отказаться от него в одностороннем порядке невозможно. Нейтралитет гарантирован двумя документами 1955 года — Государственным договором о восстановлении независимой и демократической Австрии (гарантом по которому выступил в том числе и СССР) и Федеральным конституционным законом о нейтралитете, для пересмотра которого требуется две трети голосов парламентариев. По сравнению с Австрией внеблоковый статус Финляндии или Швеции не был столь жестко формализован, и отказаться от него ради вступления в НАТО оказалось проще.

Австрия — член ООН и Европейского союза, а также участник программы НАТО «Партнерство ради мира», но пока отказываться от военного нейтралитета Вена не собирается. Политически позицию австрийского руководства можно также назвать нейтральной, хотя и с оговорками. С одной стороны, страна в составе ЕС давно присоединилась к санкциям в отношении РФ и планирует «снизить зависимость от российского газа» в ближайшие два-три года. С другой — канцлер Нехаммер стал первым лидером ЕС, посетившим РФ после 24 февраля. Согласно опросам, сохранение политики нейтралитета по-прежнему поддерживают девять из десяти австрийцев. В пользу сохранения статус-кво, как рассуждают австрийские журналисты, и география Австрии, практически окруженной (в смысле «защищенной») странами НАТО. И вообще, нейтралитет — составная часть австрийской самоидентификации, как недавно напомнил глава МИДа Александр Шалленберг.

В то же время, продолжил министр, было бы правильно продумать, какой должна быть архитектура безопасности в будущем. К этому же 9 мая в открытом письме призвали 50 видных австрийских интеллектуалов, экспертов и дипломатов. «Наш нейтралитет — на практике довольно гибко понимаемый — никогда не пересматривался с точки зрения текущей целесообразности, а застыл как неприкосновенный миф»,— отмечают они. Среди подписантов — бывший посол Австрии в РФ Эмиль Брикс, зампред Европарламента Отмар Карас, эксперт по России Герхард Манготт.

Авторы письма, начинающегося с резкой критики «специальной военной операции» РФ на Украине, отмечают: можно по-разному относиться к нейтралитету и внеблоковому статусу, но в нынешнем виде политика Австрии в области безопасности попросту «опасна».

Вместо этого, считают они, необходимо поручить группе независимых экспертов под патронажем президента разработать новую доктрину по безопасности и, возможно, одобрить ее на референдуме, а затем и в парламенте страны. Ранее глава Минобороны Клаудия Таннер уже объявила о запланированной реорганизации армии и закупке новых вооружений, единовременном вложении €10 млрд и постепенном увеличении финансирования вооруженных сил почти вдвое — до 1,5% ВВП. Кроме того, напоминают австрийские эксперты, сотрудничество в области безопасности со странами-партнерами возможно и без отказа от нейтралитета: через финансирование, а также аналитическую и дипломатическую работу.

Между тем дискуссию о вступлении в НАТО «без идеологических шор» еще в 2001 году предлагал тогдашний канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Он заявлял, что решение должно быть принято на референдуме, но отмечал, что лично поддержал бы такой шаг. Вскоре после этих заявлений Вену посетил президент РФ Владимир Путин. «Бывший Советский Союз был одним из гарантов австрийского нейтралитета. В России австрийским нейтралитетом очень дорожат»,— отметил он, отвечая на вопрос журналистов НТВ о перспективах отказа республики от нейтралитета. «Поскольку Россию в НАТО не приглашают, Россия не может радоваться расширению НАТО. И, конечно, нас это беспокоит,— признался 21 год назад президент.— Но, еще раз хочу сказать, ситуация в мире изменилась, и в конечном счете выбор статуса своей страны должен быть сделан ее народом, и мы в любом случае будем этот выбор уважать».

Галина Дудина