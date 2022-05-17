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Коммерсантъ FM
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Апрель в дефиците

Впервые в этом году доходы отстали от расходов

В апреле федеральный бюджет столкнулся с дефицитом — впервые в этом году. Траты превзошли поступления на 262 млрд руб., при этом в целом за четыре месяца пока сохраняется профицит в размере 1 трлн руб. Из-за проседания ненефтегазовых доходов зависимость бюджета от выросших в цене нефти и газа заметно выросла. В апреле упали сборы внутреннего НДС, увязанные с состоянием деловой активности, а также поступления импортного НДС и ввозных пошлин. Впервые с начала военной операции в бюджете стал заметен рост расходов по разделу «Национальная оборона» — в апреле они выросли почти вдвое к среднему показателю первого квартала.

В апреле два рубля из каждых трех получены бюджетом от нефти и газа

В апреле два рубля из каждых трех получены бюджетом от нефти и газа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В апреле два рубля из каждых трех получены бюджетом от нефти и газа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин во вторник, 17 мая, сообщил предварительные данные об исполнении федерального бюджета за первую треть 2022 года. В январе—апреле доходы составили 10,034 трлн руб., расходы — 8,993 трлн. Соответственно, профицит по итогам четырех месяцев сложился на уровне 1,041 трлн руб.

В апреле ситуация в сравнении с мартом и в целом с первым кварталом заметно изменилась: по итогам месяца впервые в этом году зафиксирован дефицит размером в 262 млрд руб. При этом нефтегазовые доходы на волне высоких цен на энергоресурсы по-прежнему растут ударными темпами — в сравнении с апрелем прошлого года они удвоились и составили 1,812 трлн руб. С прочими же, то есть ненефтегазовыми доходами, ситуация хуже — они составили лишь 1,059 трлн руб. Это меньше, чем в любой из трех первых месяцев этого года, и заметно ниже, чем было в апреле 2021-го (1,293 трлн).

В результате в апреле сложилась уникальная ситуация — доля нефтегазовых поступлений в общей сумме доходов бюджета подскочила до 63% (в целом за четыре месяца — до 48%). Для сравнения, в 2020 году она была равна 28%, в 2021-м — 36%. Таким образом, зависимость госказны от налогов и пошлин с добычи и продажи нефти и газа (та самая «нефтяная игла») драматически выросла. В условиях ожидаемого полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти и планов ЕС по сокращению покупки газа РФ такая тенденция выглядит достаточно тревожной.

Апрельское снижение ненефтегазовых доходов прежде всего объясняется сокращением сборов НДС — одного из двух (наряду с НДПИ) главных источников наполнения федерального бюджета.

Внутреннего НДС, объемы которого увязаны с размерами торгового оборота и потребительского спроса, в апреле собрано лишь на 192 млрд руб.— против 415 млрд руб. годом ранее и среднемесячных 573 млрд руб. в первые три месяца этого года. Поступления от НДС при импорте в апреле упали до 213 млрд руб. против прошлогодних 331 млрд руб. и средних за три месяца этого года 325 млрд руб. Сумма ввозных таможенных пошлин в сравнении с прошлым апрелем сократилась с 83 млрд до 47 млрд руб. Несколько компенсировали падение сборов поступления по налогу на прибыль, выросшие в апреле до 260 млрд с 186 млрд руб. годом ранее.

Почему доходы от продажи нефти могут не покрыть расходов бюджета

Расходная часть бюджета в апреле также претерпела изменения. Месячные траты выросли до 3,133 трлн руб.— это более чем в полтора раза больше средних 1,953 трлн руб. в месяц в первом квартале этого года. Почти так же расходы выросли и в сравнении с прошлым апрелем (2,268 трлн руб.). Самый затратный раздел — «Социальная политика» — в апреле финансировался опережающими темпами. В итоге годовой план за первую треть года выполнен на 42% (потрачено 2,563 трлн руб.). Второй по размеру раздел бюджета «Национальная оборона» за четыре месяца профинансирован на 44% от годовых назначений (выделено 1,681 трлн руб.). При этом опережающий рост трат по разделу начался именно в апреле — месячные военные траты составили 627 млрд руб. против среднемесячных 351 млрд руб. в первом квартале (увеличение — в 1,8 раза). Третий по объему раздел — «Национальная экономика» (включающий в том числе госинвестиции) профинансирован скромнее, на 25% от годового плана (на 893 млрд руб.).

Вадим Вислогузов

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