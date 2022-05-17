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Коммерсантъ FM
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Финляндия отворачивается от «Газпрома»

Страна отказалась платить за газ в рублях

Финская Gasum объявила, что не будет платить за российский газ в рублях, и готовится к остановкам поставок из РФ. В результате Финляндия может присоединиться к Польше и Болгарии, которым «Газпром» прекратил поставки в апреле. Gasum при этом собирается перенести в арбитраж прошлогодний спор с «Газпромом» по условиям долгосрочного контракта. Тем временем крупнейшие клиенты «Газпрома» в Германии и Италии начали открывать счета в Газпромбанке, чтобы платить за российский газ по новым условиям.

Фото: Gasum

Фото: Gasum

Финская Gasum не стала принимать требование России о переходе на новую систему оплаты газа в рублях, сообщила компания 17 мая. Компания предупреждает, что в связи с этим высок риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию. В «Газпроме» комментариев не предоставили.

РФ намерена прекращать поставки тем потребителям из «недружественных» стран, которые отказались от платежей в рублях. Контрагенты «Газпрома» могут продолжить оплату в евро или долларах, которые Газпромбанк конвертирует в рубли и отправляет на счета «Газпрома». По этой схеме уже отказались оплачивать газ Болгария и Польша, после чего экспорт в эти страны был приостановлен. При этом крупнейшие клиенты «Газпрома» на новые условия фактически согласились. Итальянская Eni начала процесс открытия расчетных счетов в евро и в рублях в Газпромбанке, немецкая RWE уже открыла такие счета, а Uniper — уже перечислила платеж в евро на счет в Газпромбанке.

Россия поставляла газ в Финляндию на протяжении почти 50 лет. Первые поставки финнам начались в 1974 году, в декабре 2015 года «Газпром экспорт» и Gasum продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года. Газпром был акционером Gasum до 2016 года, продав свою долю в компании (25%) из-за требований Третьего энергопакета и пересмотра своей стратегии по получению доступа к конечному потребителю.

В Gasum заявили, что летом намерены снабжать финских клиентов через газопровод Balticconnector, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии по дну Финского залива. Но ограничения пропускной способности трубы могут усложнить эту задачу.

Отказавшись от приема российского газа, Эстония с Финляндией намерены к осени арендовать плавучий терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Помимо этого, Gasum и «Газпром экспорт» с осени прошлого года обсуждают изменения условий контракта. «У компаний есть серьезные разногласия по другим требованиям, предъявленным по контракту»,— сообщила финская компания, добавив, что «не может согласиться со всем этим и решила передать споры, касающиеся контракта на поставку, в арбитраж».

Финляндия импортирует из РФ подавляющую долю потребляемого газа, но на этот вид топлива приходится лишь около 5% от использования энергии в стране.

  • Почти 30% первичного потребления энергии в Финляндии приходится на древесное топливо,
  • 22,5% — на нефть,
  • 19% — на атомную энергетику.

В 2020 году поставки газа из РФ составили 1,61 млрд кубометров, в 2021 году — 1,8 млрд кубометров газа. В стране работают два небольших СПГ-терминала Tornio Manga и Pori совокупно на 0,65 млрд кубометров в год.

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Добиться полного замещения даже столь небольших объемов газа в краткосрочной перспективе Финляндии возможно только при полном задействовании имеющейся инфраструктуры, считает Иван Тимонин из Vygon Consulting. По Balticconnector мощностью в 2,6 млрд кубометров в 2021 году было направлено лишь 0,6 млрд кубометров. Приемные терминалы СПГ в 2021 году были загружены на 43%, и практически весь объем пришелся на СПГ российского происхождения (в основном с завода НОВАТЭКа в Высоцке). Еще один терминал — примерно на 150 млн кубометров в год — будет введен в октябре 2022 года.

У Финляндии нет собственных подземных хранилищ газа, что также ограничивает возможности страны по оперативному отказу от российского топлива, добавляет аналитик: получение доступа к латвийскому ПХГ в Инчукалнсе было одной из целей запуска Balticconnector.

Татьяна Дятел

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