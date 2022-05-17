Адвокатов отклонили от профсоюзной линии

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Верховный суд (ВС) РФ сегодня рассмотрит иск Генпрокуратуры, требующей ликвидировать основанный в 1999 году Профсоюз адвокатов России. В надзорном ведомстве с подачи Минюста РФ сочли, что у адвокатов нет работодателя и потому они в принципе не могут создавать профсоюзы. Профбоссы парируют, что законодательство прямо запрещает профсоюзную деятельность военным и полицейским, но не адвокатам, а тяжбу связывают с конфликтом с Федеральной адвокатской палатой. Ранее с призывом не вмешиваться в деятельность профсоюза адвокатов обращался к госструктурам глава ФНПР России Михаил Шмаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С иском о ликвидации Профсоюза адвокатов России Генпрокуратура обратилась в ВС в апреле 2022 года. В надзорном ведомстве объясняют свои требования «грубыми и неустранимыми нарушениями», поясняя, что, согласно федеральному закону «О профсоюзах», подобные объединения могут создавать граждане, «связанные общими социально-трудовыми и профессиональными интересами работников». В исковом заявлении (есть у “Ъ”) цитируется ст. 21 Трудового кодекса РФ, позволяющая создавать профсоюзы только работникам, а также ст. 2 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», по которой адвокат обладает особым статусом и не может вступать в трудовые отношения с работодателем. «Соответственно, им запрещено создавать профсоюзы»,— считают в Генпрокуратуре. Там подчеркивают, что Профсоюз адвокатов России «не мог быть создан и зарегистрирован».

Речь идет об одной из старейших профильных организаций, созданной в марте 1999 года. В апреле 1999 года профсоюз был зарегистрирован Минюстом РФ (о чем говорится и в исковом заявлении), после чего ведомство регистрировало изменения в уставе организации в 2001 и 2002 годах. Иску Генпрокуратуры предшествовало письмо главы Минюста РФ Константина Чуйченко в надзорное ведомство в феврале 2022 года (копия есть у “Ъ”). В нем господин Чуйченко обращает внимание на деятельность Профсоюза адвокатов России, излагая те же аргументы в пользу его ликвидации, которые перечисляются и в иске Генпрокуратуры в ВС. «Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника»,— констатирует глава Минюста, упоминая, что Профсоюз адвокатов России «на протяжении нескольких лет выступает с рядом инициатив, в том числе законодательного характера».

Разбирательству в ВС предшествовала проверка деятельности организации Гагаринской межрайонной прокуратурой Москвы в марте 2022 года. В материалах проверки (есть у “Ъ”) делается тот же вывод: лишь работники (с трудовыми договорами) могут создавать профсоюзы, тогда как адвокаты работают с доверителями «на основе соглашения». Прокуроры ссылаются в этом вопросе на судебную практику. Так, в 2020 году адвокат Игорь Трунов пытался зарегистрировать профильный профсоюз в Минюсте, но получив отказ, безуспешно обжаловал его в трех судебных инстанциях, включая Второй кассационный суд общей юрисдикции. Впрочем, до ВС господин Трунов так и не дошел.

Глава Профсоюза адвокатов России Григорий Абуков называет требования Генпрокуратуры «незаконными и неконституционными». По его словам, прокуроры «вышли за рамки предмета проверок», став изучать соответствие деятельности возглавляемой им организации не только федеральному закону «О профсоюзах», но и закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». «Адвокаты не относятся к группам граждан, которым запрещено создавать профсоюзы»,— добавляет господин Абуков, напоминая, что ограничения действуют лишь в отношении военнослужащих, полицейских, сотрудников МЧС, ФСБ, СКР, ФСИН и некоторых других ведомств.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков связывал давление на организацию господина Абукова с обсуждением поправок к закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Эти поправки опубликовал в декабре 2021 года Минюст РФ, а более 400 адвокатов выступили против них (“Ъ” подробно рассказывал об этом в январе 2021 года), сочтя, что законопроект «фактически превращает адвокатуру в придаток госорганов». Обращение «Защитим российскую адвокатуру!» его инициаторы назвали «реакцией на документ Минюста, который существенно нарушает принципы адвокатуры — независимость, корпоративность, самоуправление». Господин Шмаков в марте 2022 года заявил, что деятельность Профсоюза адвокатов России не противоречит Конституции РФ и законодательству, требуя у Генпрокуратуры и Минюста не вмешиваться в деятельность организации.

Григорий Абуков также связал возникшие через более чем два десятка лет после регистрации профсоюза претензии Минюста и Генпрокуратуры с конфликтом с Федеральной адвокатской палатой (ФПА) РФ. По мнению Григория Абукова, в ФПА опасаются того, что профсоюз «может заменить функции палаты». Отметим, что в письме Константина Чуйченко в Генпрокуратуру ФПА упоминается как российский «орган адвокатского самоуправления» и подчеркивается, что общественные объединения адвокатов «не вправе» осуществлять функции ФПА. Между тем из федеральных ведомств, сетует господин Чуйченко, поступают «письма о проработке различных вопросов», которые были инициированы Профсоюзом адвокатов России, но «не проработаны с ФПА РФ». «Интересы ФПА и Минюста в этом процессе совпадают»,— заключает Григорий Абуков.

Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров заявил “Ъ”, что «так называемый профсоюз адвокатов действительно существует незаконно». «Об этом совет ФПА делал соответствующее заявление. Изюминкой организации является то, что состоит она, по-видимому, из двух-трех человек, никого не представляет, но недобросовестного информационного шума создает много»,— добавил господин Шаров.

Разбирательство в ВС о ликвидации профсоюза начинается 17 мая.

Александр Воронов