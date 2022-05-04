ВЭБ уполномочен гарантировать

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Белый дом готов распространить господдержку для системообразующих предприятий на крупные компании, оставшиеся без такой помощи. Выбрана уже отработанная на опыте COVID-19 модель выдачи поручительств — ВЭБ.РФ гарантирует до половины кредитов таких компаний общим объемом более 0,5 трлн руб. на пополнение оборотных средств, поддержку импорта и завершение инвестпроектов. В Белом доме факт одобрения программы подтвердили. По данным “Ъ”, в пессимистическом сценарии она может стоить бюджету несколько десятков миллиардов рублей, но для этого доля невозвращенных кредитов должна достичь 30% от выданных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Игорем Шуваловым ВЭБ теперь будет думать и о поддержке компаний, оказавшихся в развилке между крупным и мелким бизнесом

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Возглавляемый Игорем Шуваловым ВЭБ теперь будет думать и о поддержке компаний, оказавшихся в развилке между крупным и мелким бизнесом

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, правительство готовится запустить программу поддержки компаний, оставшихся за рамками антикризисной помощи,— речь идет о выдаче им гарантий ВЭБ.РФ по оборотным кредитам, займам на импорт и проектное финансирование. Сейчас на гарантии по кредитам (от ВЭБа и Корпорации МСП) могут рассчитывать системообразующие компании и малый бизнес. Однако деловые объединения отмечали, что вне указанных категорий без господдержки остались предприятия, также пострадавшие от кризиса. Проблема обсуждалась на встрече бизнеса с президентом, он и поручил проработать механизмы поддержки таких компаний. Детали участия ВЭБ.РФ в этом были согласованы в конце апреля, рассказал “Ъ” источник в Белом доме. Лимит поручительств ВЭБа не будет превышать половины основного долга по каждому кредиту, а процент — ставку ЦБ плюс 3 процентных пункта.

В секретариате вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко “Ъ” подтвердили: на заседании набсовета ВЭБ.РФ, которое чиновник провел 28 апреля (он возглавляет набсовет госкорпорации), действительно одобрена конструкция системы поддержки компаний, не вошедших в перечень системообразующих, но слишком крупных для того, чтобы рассчитывать на «зонтичную» поддержку МСП, и уже есть поручение главы правительства Михаила Мишустина о ее реализации. Фактически это приравнивает такие предприятия к системообразующим — они также смогут получить гарантии ВЭБ.РФ по кредитам, необходимым для устойчивой работы. «Новая мера позволит обеспечить банковские кредиты для предприятий, которые не были участниками программ поддержки»,— добавляют в госкорпорации.

По данным “Ъ”, такой бизнес под гарантии ВЭБа сможет привлечь до 550 млрд руб. по ставке не выше ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Суммарный объем дополнительных инвестиций в экономику оценивается в 1,1 трлн руб. Выбрать квоты на пополнение оборотных средств и поддержку импорта (400 млрд и 100 млрд руб. соответственно) компании должны до сентября. Сумма краткосрочных кредитов (до года) будет ограничена размером трехмесячной выручки по итогам 2021 года, но не более 10 млрд руб. Кредит на завершение инвестпроектов компании смогут получить до апреля 2023 года на срок до трех лет, а сумма также не превысит 10 млрд руб. Дополнительно банки должны проверить, что инвестпроект готов как минимум на 50%, а объем инвестиций уже превысил 20% его стоимости. В аппарате Дмитрия Григоренко “Ъ” подтвердили, что он уже разослал письма с приглашениями к участию в новой программе главам госбанков — «Сбера» Герману Грефу, ВТБ Андрею Костину и ПСБ Петру Фрадкову.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к обсуждению деталей программы, с учетом срочности ее развертывания в правительстве соглашаются с невозможностью экспертизы каждой сделки и готовы не учитывать финансовый результат ВЭБ.РФ от участия в программе гарантий при оценке его KPI на время действия поручительств, а также «на всякий случай обсуждают возможность резервирования нескольких десятков миллиардов рублей на докапитализацию госкорпорации в случае исполнения гарантий, однако это потребуется при самом пессимистичном сценарии и невозврате порядка трети кредитов». Для пополнения ВЭБ.РФ ликвидностью обсуждается и вариант размещения на его депозитах средств ФНБ для финансирования уже согласованных крупных инвестпроектов. «С учетом покрытия поручительствами до 50% от кредитов и необходимости формирования резервов по ним расширение программы поручительств потребует серьезного объема финансирования. Источники его привлечения пока обсуждаются»,— косвенно подтверждают это в ВЭБ.РФ.

В РСПП пока не смогли ответить на запрос “Ъ”, насколько востребованы и кем могут быть новые меры поддержки: параметры программы там пока изучают.

Диана Галиева, Олег Сапожков