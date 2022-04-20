Между рынком и господдержкой

118 2 мин. ...

В условиях санкций бизнес формирует избыточный запрос на участие государства в его развитии, констатировали участники дискуссии в рамках Апрельской международной научной конференции Высшей школы экономики. При этом аппетит промышленности к господдержке сопровождается запросами на дерегулирование и предпринимательские свободы. Возможность такого сочетания мобилизационной и рыночной моделей экономики вызывает сомнения у экспертов. Пока стратегия правительства де-факто сводится к адаптивным мерам, однако для восстановления и роста РФ потребуются долгосрочные ориентиры и концентрация ресурсов на них — сейчас этому препятствует в том числе отзывчивость правительства на запросы отраслевых лобби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без системных приоритетов в промполитике главе Минпромторга Денису Мантурову приходится удовлетворять разнородные запросы компаний на господдержку

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Без системных приоритетов в промполитике главе Минпромторга Денису Мантурову приходится удовлетворять разнородные запросы компаний на господдержку

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительству удалось выстроить эффективную модель реагирования на внешние вызовы и оперативно настроить меры поддержки экономики в зависимости от потребностей ее участников, следует из подготовленного к Ясинской (Апрельской) научной конференции ВШЭ доклада «Новые контуры промышленной политики». Его авторы (Юрий Симачев, Анна Федюнина и Михаил Кузык) констатируют, что в период кризисов промышленная политика естественно перенацеливается на ближнюю перспективу и предотвращение негативных изменений из-за рисков социальных последствий — увольнений, сокращения доходов, взлета цен, утраты элементов технологического потенциала. Однако поддержка властями мобилизационной или адаптационной модели без долгосрочных ориентиров будет лишь фиксировать неэффективную структуру экономики.

По мнению экспертов, для выстраивания долгосрочных ориентиров необходимо определить перспективную структуру экономики, ключевыми аспектами при этом могут стать развитие предпринимательского капитализма, включение в новые глобальные цепочки создания стоимости, модернизация общественного сектора и развитие сервисной экономики в сочетании с цифровой трансформацией (см. “Ъ” от 7 апреля). Впрочем, отказ от адаптационной модели промышленной политики в пользу новой системной видится пока труднодостижимым — этому, в частности, препятствует как тесный характер взаимоотношений бизнеса и государства в последние годы, так и сам противоречивый запрос бизнеса к властям.

Так, бизнес при растущей потребности в новых мерах господдержки формирует либеральный запрос с минимальным вмешательством государства в хозяйственную деятельность — в частности, за счет масштабного дерегулирования, снижения административной нагрузки и гарантий предпринимательских свобод (сохранение свободного ценообразования, отсутствие ограничений на внешнюю торговлю). Гипертрофированность запроса бизнеса на господдержку вчера признали эксперты круглого стола в рамках Апрельской конференции: сочетание госстимулирования и рыночной экономики видится им малоустойчивым. По словам директора Института экономики РАН Елены Ленчук, ни одна модель в чистом виде для России не подходит — даже элементы мобилизационной экономики должны опираться на предпринимательское сообщество. Декан же экономического факультета МГУ Александр Аузан отмечает, что сочетать мобилизационную и предпринимательскую экономику возможно в рамках модели НЭП 2.0, но она конфликтна, поскольку имеет два регулятора — цены и директивы,— и исторически скатывается к плановой экономике.

Правительство пока же де-факто ждет определенности, отвечая лишь на оперативные запросы бизнеса и экспертов. Разногласия последних и активное лоббирование интересов отраслевых групп в результате создают смешанную цепочку правительственных решений, не способствуя структурной перестройке реального сектора и росту экономики. Концентрации же ресурсов на значимых долгосрочных целях препятствует отсутствие понятных критериев, из-за неэкономической природы последних кризисов оценка, в какой степени спад в деятельности компаний объясняется неэффективностью господдержки, а в какой внешними причинами, также затруднена.

Диана Галиева