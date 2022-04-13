Отмена культуры отмены

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В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) во вторник поговорили о культуре отмены и о том, как с ней бороться. Хотя попытки «отменить Россию», по мнению участников дискуссии, начались еще 500 лет назад, сделать это Западу не удастся из-за масштаба и значимости нашей страны для всего мира. По сведениям “Ъ”, борьба с культурой отмены входит в перечень идеологем, которые федеральные власти рекомендуют использовать в коммуникации с гражданами как один из механизмов развития патриотических настроений в условиях специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Судебные иски могут стать способом борьбы с так называемой культурой отмены всего русского, которая сейчас широко распространяется на Западе: россияне должны консолидироваться и выходить в суды разных стран для защиты своих прав как в культурной, так и в экономической сфере. С такой идеей выступил 12 апреля руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе круглого стола «Культура отмены: для чего Запад пытается вычеркнуть Россию из общемирового контекста и почему это не удастся сделать?».

Общественный бойкот — не новое явление, напомнил политолог, но благодаря развитию современных средств коммуникации он становится особенно опасным, так как позволяет потребовать «определиться» от каждого участника общества и в любой момент (относительно свежий пример — возникшее в США движение Black Lives Matter). Но впервые вся мощь отмены обращена против целой страны, подчеркнул господин Кузнецов. При этом тренд на культуру отмены, которая носит «религиозно-экстатический» характер, скорее характерен для США и Великобритании с их протестантским бэкграундом.

Для континентальной же Европы такая традиция, напротив, не свойственна: большинство используемых ею инструментов там считаются абсолютно незаконными, и это можно использовать, уверен Глеб Кузнецов.

Также, по его мнению, эффективным методом борьбы с культурой отмены русского может стать высмеивание. Это нетрудно, поскольку каждый новый круг культуры отмены проходит по все более и более легким основаниям и наконец доходит до абсолютного абсурда, пояснил эксперт. Такие моменты, по его словам, нужно «ловить» и предъявлять здоровой части общества: «Нужно показывать, что происходят совершенно нелогичные, глупые вещи, участвовать в которых стыдно». Ну и, разумеется, поможет общественная консолидация, добавил он.

По данным заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, «отменить Россию» Запад пытается с момента восстановления ею независимости и суверенитета в XV веке. Первая волна «отмены» совпадает с Ливонской войной 1558–1583 годов, отметил господин Шаповалов: информационную войну начал Сигизмунд Герберштейн своей книгой «Записки о Московии», в которой утверждалось, что русские — рабы, которые находят удовольствие в своем рабстве. Книга пережила 22 переиздания, напомнил историк, и на протяжении последних 500 лет, независимо от того, какой режим находился у власти, Россия воспринималась в Европе через призму «свой — чужой».

На попытки «отменить достижения России» в сфере спорта пожаловалась первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, «косые взгляды» нашим спортсменам приходилось терпеть еще в советские времена. После присоединения Крыма в 2014 году их стали обвинять в применении допинга, а теперь даже смена страны не поможет россиянам реализовать спортивную карьеру: «отмена» будет распространяться и на федерации, которые примут этих спортсменов, предупредила госпожа Журова.

Однако в целом «отмена России» просто не может быть реализована — в силу масштаба и значимости самой России, убежден политолог Павел Данилин: слишком много будет пробелов в мировой культуре.

Именно русские изобрели телеграф и первый вертолет, впервые применили наркоз и зажгли электрическую лампочку, напомнил он. В этом же списке — парашют, радиоприемник, телевидение, электросварка, мирный атом и даже электромобиль — «"Тесла" отдыхает», так что политика отмены самоубийственна и обречена на провал, оптимистично заключил политолог.

По сведениям “Ъ”, на прошлой неделе Глеб Кузнецов уже выступал с лекцией о культуре отмены перед вице-губернаторами в рамках специальной учебы для региональных кураторов внутренней политики. Ее участники поясняли “Ъ”, что в целом семинар был посвящен идеологемам, которые федеральные власти рекомендуют для использования в коммуникации с гражданами. Культура отмены входит в этот список и упоминалась в ходе учебы в выступлении первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров