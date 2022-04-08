Вас здесь не сберегало

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С каким отношением сталкиваются выходцы из России в европейских банках

Проживающие в ЕС выходцы из РФ все чаще сталкиваются с проблемами при обслуживании в местных банках. Без видимых причин и закономерностей им блокируют счета и переводы. Юристы подчеркивают, что законных оснований для полной блокировки нет, но банки ЕС настолько опасаются огромных штрафов за несоблюдение санкций, что досконально проверяют связанных с РФ клиентов. Попавшим в такую ситуацию остается лишь запастись терпением и пакетом документов, подтверждающих происхождение средств и цели операций. Есть, по мнению экспертов, перспективы и у обращения в суд.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Многочисленные собеседники “Ъ” из числа россиян, находящихся в ЕС, столкнулись со сложностями при обслуживании в местных банках. Больше всего жалоб в Германии и Франции, отмечаются проблемы в Испании и Португалии. Если говорить о конкретных игроках, то больше всего выходцы из России жалуются на Societe Generale (SG) и Deutsche Bank, есть информация о проблемах с ING.

В числе пострадавших как граждане РФ, временно проживающие в ЕС по визам, так и те, кто имеет вид на жительство (ВНЖ) и даже те, кто получил гражданство.

Так, по словам клиента SG (гражданин РФ) с ВНЖ во Франции, его карта заблокирована уже около недели. В Германии гражданам этой страны российского происхождения пришлось доказывать свой статус банку, чтобы избежать блокировки. Судя по информации собеседников “Ъ”, в решениях банков нет закономерностей, хотя новых клиентов из числа россиян стараются избегать все.

Банки, на которые чаще всего жалуются россияне, уверяют, что действуют в рамках закона.

«Выполняемые проверки связаны со статусом резидента, при этом банк неукоснительно соблюдает все применимые законы и нормативные акты и тщательно осуществляет меры, необходимые для строгого соблюдения международных санкций, как только те публикуются,— сообщили в SG.— Международная ситуация привела к ужесточению правил».

Как и весь сектор финансовых услуг в ЕС, банк обязан проверять, влияют ли санкции на определенные отношения с клиентами, говорят в Deutsche Bank: «Мы полагаемся на текущие доказательства, связываемся с нашими клиентами, чтобы убедиться, что нет никаких ограничений».

В конце февраля ЕС ввел санкции, которые запретили россиянам хранить на депозитах в европейских банках более €100 тыс. Также европейским депозитариям нельзя оказывать гражданам и организациям России услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля. Но это единственные ограничения для лиц, не включенных в санкционный список ЕС (сейчас в нем 559 граждан РФ).

Юристы отмечают, что практика блокировки счетов и операций клиентов из России не имеет законных оснований.

Так, специалист по санкционному праву Herbert Smith Freehills Алексей Панич поясняет, что, если банк блокирует операции в связи с так называемой «культурой отмены всего русского», правовых оснований нет, хотя кредитная организация может прикрываться ссылкой на собственный комплаенс: «Клиенты могут обратиться в суд и выиграть его с большой долей вероятности».

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По мнению партнера практики частных клиентов АБ «S&K Вертикаль» Татьяны Микони, сейчас блокировка вызвана в большей степени политическими мотивами. «Последствия проявляются либо в отказе в обслуживании российских граждан иностранными банками, либо в повышенных требованиях при прохождении процедуры KYC (Know Your Client),— отмечает она.— Например, если раньше было достаточно формы 3-НДФЛ, то сейчас могут попросить договоры, на основании которых получен доход».

Старший юрист корпоративной практики КИАП Роман Суслов полагает, что для минимизации рисков штрафов и иных негативных последствий банки ЕС просто должны убедиться, что клиентская операция не ограничена санкциями. Скорее всего, поясняет юрист, банки приостанавливают операции временно для проверки на соблюдение санкционного режима, а также запрашивают дополнительную информацию.

Юрист КА Delcredere Семен Демченко согласен, что блокировка счетов и переводов российских граждан обосновывается «более тщательной» проверкой трансакций, которые каким-либо образом могут быть связаны с Россией.

«Цель — предотвратить обход санкций, введенных в отношении России, в том числе в связи с возможной аффилированностью конкретных клиентов с подсанкционными лицами,— поясняет он.— Банки не желают по своей неосторожности столкнуться с несоблюдением требований санкционных режимов. В случае нарушения предписаний ЕЦБ может наложить на банк штраф в размере до 10% от общего годового оборота или в размере двойной суммы прибыли или убытков, которых удалось избежать в результате нарушения».

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Управляющий партнер ЮБ «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко заключает, что российские граждане и их банковские счета не должны попадать ни под какие ограничения, поскольку введенные санкции касаются только конкретных лиц. Но пока выходцам из России остается максимально открыто взаимодействовать с банками в ЕС и предоставлять все требуемые документы, подчеркивают юристы, потому что в отсутствие трактовок санкций со стороны финансовых регуляторов кредитным организациям «приходится действовать на свой страх и риск».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская, Кирилл Сарханянц

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