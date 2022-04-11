Банк России подыграл экспортерам

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Отмена брокерской комиссии за покупку валюты вызвала резкое, но непродолжительное влияние на курс рубля. Под влиянием частных инвесторов курс доллара в понедельник поднимался выше уровня 82 руб./$, прибавив относительно закрытия пятницы более 6 руб. Однако активизировавшиеся продажи со стороны экспортеров быстро вернули курс к отметке 79 руб./$. В таких условиях аналитики не исключают дальнейших шагов со стороны Банка России по смягчению валютного регулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Решение ЦБ смягчить требования к торговле валютой физическими и юридическими лицами привело к ожидаемому росту курсов ведущих валют. Торги понедельника, 11 апреля, курс доллара начал с отметки 82,1 руб./$, более чем на 6 руб. выше значения закрытия пятницы. Впрочем, продолжения игры на повышение не последовало, и курс даже откатывался до отметки 77,82 руб./$. По итогам торгов он остановился на отметке 79,07 руб./$, что всего на 3 руб. выше закрытия пятницы. Столь же динамично проходили торги евро — утром курс взлетел до 88,75 руб./€, однако сессия закрылась с результатом 86,27 руб./€, лишь на 3,6 руб. выше значений закрытия предыдущего дня. Юань вырос за день только на 32 коп., до 12,5 руб.

С понедельника ЦБ отменил брокерскую комиссию в размере 12%, которая с начала марта взималась с операций по покупке на бирже евро и долларов с физических и юридических лиц. «Введенные ранее Банком России ограничения своей цели достигли — паника на финансовых рынках была остановлена. Сохранение ограничений привело бы к дальнейшему быстрому и избыточному укреплению рубля. Поэтому ограничения на валютные операции для российских компаний и населения можно постепенно ослаблять»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов.

По словам собеседника “Ъ” на валютном рынке, психологически кто-то решил переставить заявки на покупку валюты к пятничному оншорному курсу, отыграв большую часть отмененной 12-процентной комиссии на покупку. «Как правило, такой спрос возникает при резком ослаблении рубля. Желающих покупать дешевеющий доллар среди физлиц, как правило, меньше»,— отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он не исключает того, что утреннее движение было связано с работой роботов, которые в целом активизировались на рынке.

Но покупки валюты не были массовыми — за первые десять минут торгов, когда курс доллара поднимался выше 82 руб./$, их объем составил всего 115 млн руб. По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, многие частные инвесторы успели положить рубли в банки под очень высокие проценты на три месяца и теперь для покупки валюты им пришлось бы эти вклады досрочно закрыть.

Довольно быстро ситуацией воспользовались экспортеры, которые, по словам участников рынка, увидели хорошую возможность продать валюту по более высокому курсу, чем в предыдущие два дня. Их продажи вернули курс рубля ниже 78 руб./$ и привели к резкому росту объема торгов. В первый час торговой сессии объем операций с долларом составил $500 млн, это 40% от всего дневного оборота пятницы и сравнимо со средними показателями для этого времени в январе—феврале. В последующие часы активность снизилась и по итогам дня объем составил только $1,1 млрд, что на четверть ниже показателя пятницы.

В связи с тем, что обязательная продажа 80% экспортной выручки сохраняется, дальнейшее ослабление рубля выглядит маловероятным, а потому аналитики не исключают дальнейших шагов ЦБ по смягчению валютного регулирования.

«Вероятность того, что курс доллара может еще снизиться, остается высокой, а политика перехода к дедолларизации становится все более явной»,— указывает главный аналитик ПСБ Егор Жильников. По его оценке, курс доллара в апреле может составить 75–80 руб./$. В связи с тем, что более сильный рубль не нужен бюджету, который сейчас сильно зависит от экспорта, от регулятора стоит ждать новых послаблений. «Последующие действия Банка России, скорее всего, будут направлены на снижение ограничений на валютном рынке и поиск справедливой стоимости доллара, однако вряд ли эти действия будут носить резкий характер»,— считает господин Жильников.

Виталий Гайдаев