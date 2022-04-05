Электротяга дала ускорение автопарку

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Автопарк России в 2021 году, следует из отчетности ГИБДД, вырос на 2% — сейчас в стране 64 млн транспортных средств. Втрое увеличилось число гибридных автомобилей и почти вдвое — электромобилей. Благодаря активному обновлению парка на 18% выросло количество машин возрастом до года и на 11,5% — автомобилей с двигателем стандарта «Евро-5». Однако опрошенные “Ъ” эксперты делают пессимистичные прогнозы: уже в 2022 году продажи машин могут упасть на 50–70%, прирост автопарка будет минимальный или его вообще не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Данные о количестве транспортных средств, зарегистрированных в органах ГИБДД на конец 2021 года, содержится в опубликованной годовой отчетности Госавтоинспекции. Автопарк за год вырос на 2% (с 62,7 млн до 64 млн транспортных средств), что примерно соответствует динамике последних пяти лет. Из них 50,3 млн — это легковые авто, 6,6 млн — грузовики и 843 тыс.— автобусы. В Москве зарегистрировано 4,95 млн автомобилей (+2,4% к 2020 году), в Московской области — 3,56 млн (+1,7%), в Краснодарском крае — 2,42 млн (+2,1%), в Свердловской области — 2,34 млн (+4%), в Санкт-Петербурге — 2,28 млн (+1,7%).

Весь прошлый год шло активное обновление парка: на 11,5% (до 13,2 млн) увечилось число автомобилей с двигателем экологического класса «Евро-5», прирост машин с «Евро-6» более чем трехкратный (281 тыс.). Годовалых машин за отчетный период стало на 18% больше (8,29 млн), машин возрастом один-три года — на 6% больше (6,41 млн). От машин старше 15 лет автовладельцы избавлялись — их стало на 2,6% меньше, хотя их по-прежнему больше других — почти 20 млн штук. Самое заметное пополнение показали авто с электродвигателями: гибридов стало втрое больше (чуть более 90 тыс.), электромобилей — на 70% (14,7 тыс.).

В прошлом году, обращает внимание Сергей Удалов из «Автостата», на рынок вышли ряд моделей электромобилей. Это стало «модной темой для обеспеченных людей» — продажи выросли именно за счет премиальной линейки. «Люди, у которых были деньги, старались купить электромобиль, понимая, что потом будет дороже,— поясняет он.— Тем более что во всем мире такие машины продавались по квотам, наблюдался серьезный дефицит». Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что прирост парка электромобилей произошел в основном за счет популярности модели Nissan Leaf на Дальнем Востоке, куда они попадали со вторичного рынка в Японии. Тем более, отмечает он, в регионе топливо дороже, чем в европейской части страны, этим же объясняется и рост популярности гибридов (только в Приморском крае парк гибридов за год вырос с 3,5 тыс. до 15,9 тыс. штук). Антон Шапарин заметил, что большую часть ввозимых с японского рынка б/у автомобилей сегодня составляют, как правило, гибриды даже в самых базовых комплектациях.

Делать детальные прогнозы на следующий год эксперты пока не берутся. Понятно, что продажи новых авто существенно упадут (Ассоциация европейского бизнеса данных за март еще не публиковала, в феврале падение оставляло 4,8%), вопрос — насколько. Оптимистичный сценарий Сергея Удалова по 2022 году — 30%, пессимистичный — 70%: «Думаю, прироста автопарка практически не будет». Антон Шапарин считает, что продажи новых авто уже упали на 60% и сейчас носят «единичный характер»: по итогам года общий парк вырастет максимум на 0,5–0,7%, но сокращаться вряд ли будет.

Если бы не санкции, в 2022 году на российский рынок вышли бы десять новых моделей электромобилей, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В марте продажи новых авто сократились на 30–60%, а в апреле, прогнозирует господин Кадаков, они могут упасть до исторического минимума на российском рынке.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что ситуация на авторынке будет зависеть от того, как скоро заводы наладят поставки комплектующих, потому как сейчас речь идет только о продаже складских запасов. «Если во втором полугодии производство нормализуется, продажи легковых автомобилей достигнут 1 млн штук»,— продолжает он, отмечая, что именно легковые машины составляют основной объем рынка. Аналитик ожидает падения рынка на треть при благоприятном сценарии. «Сейчас цены как результат ажиотажного спроса на рынке не отражают реальной картины, но они нормализуются»,— заключает господин Беспалов.

Иван Буранов, Ольга Никитина