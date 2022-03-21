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Коммерсантъ FM
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Старый Focus борозды не испортит

Спрос на подержанные машины растет на фоне снижения предложения

Чаще всего за прошедший месяц пользователи агрегаторов интересовались покупкой подержанных Ford Focus, старых моделей Lada, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry, подсчитали в «Авто.ру». Camry стала одним из лидеров по росту стоимости, подорожав на 31%, что вдвое выше средней динамики цен. Но купить машину с пробегом становится сложнее: число объявлений падает. Эксперты объясняют, что рынок «на паузе» из-за ожидания продажи со складов новых машин, которые по большинству марок закончатся в течение месяца. Но намного дороже продать старые автомобили вряд ли удастся, цены и так высоки для уровня спроса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедший месяц пользователи «Авто.ру» чаще всего открывали контакты в объявлениях по продаже Ford Focus, следует из данных, предоставленных “Ъ” агрегатором. Модель была не слишком популярной в последние годы — попадала в топ новых продаж лишь по итогам 2014 года,— однако с 2020 года пользуется более высоким спросом среди подержанных машин, чем Lada Samara (второе место по открытым контактам) и Lada Priora (третье место). При этом ценовой сегмент и динамика средней стоимости машин значительно отличается: Ford Focus сейчас в среднем обойдется в 700,2 тыс. руб., что на 8,4% дороже, чем месяцем ранее, тогда как Lada Kalina — в 272,3 тыс. руб. (на 6,2% дороже), а Priora — в 289,6 тыс. руб. (на 4% дороже).

Бестселлер рынка новых машин последних лет Lada Granta на вторичном рынке занимает лишь седьмое место по интересу пользователей (средняя стоимость выросла на 7,5%, до 424,8 тыс. руб.), уступая Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.

Последняя оказалась среди лидеров по росту средней цены, которая увеличилась на 31%, до 3,2 млн руб. Схожая динамика у куда менее популярных у пользователей Mercedes-Benz E-класса (рост на 32%) и BMW 5 (рост на 29%).

В то же время средняя цена Hyundai Solaris с пробегом (рост на 7,9%, до 658 тыс. руб.) оказалась ниже, чем у Ford Focus, хотя парк последних не обновляется с 2019 года. Подержанная Kia Rio в среднем подорожала на 8,9%, до 724,1 тыс. руб. Но эти корейские модели также пользовались спросом среди новых предложений, хотя и уступили лидерство Hyundai Creta и VW Tiguan.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что Camry все-таки относится к более высокому сегменту, чем массовые корейские модели, поэтому задел для изменения цены здесь выше. Кроме того, у этой машины высокая остаточная стоимость. Ценовое позиционирование Focus также объясняется тем, что новый автомобиль обходился в условные 700–800 тыс. руб., когда Rio и Solaris стоили 400–500 тыс. руб.

В целом средняя цена подержанного автомобиля на «Авто.ру» с 13 февраля выросла на 16%, до 1,1 млн руб.

Ранее в «Банкавто» подсчитали, что цены на подержанные автомобили популярных брендов в РФ только за последние две недели в среднем выросли на 15–32%. При этом число предложений о продаже машин с пробегом на «Авто.ру» за последний месяц сократилось на 14%, и наиболее заметно — на 5% — 28 февраля.

Что останется от российского автопроизводства в международной изоляции

Желающие продать автомобиль выжидают, что будет с ценами и предложением новых машин в ближайшее время, полагает Сергей Удалов: «Склады новых автомобилей у дилеров и дистрибуторов по большинству марок будут исчерпаны в течение месяца, поэтому многие продавцы "придерживают" свой старый автомобиль, чтобы посмотреть за развитием событий».

Однако сильного всплеска цен он не ожидает, поскольку сейчас цена продажи, в том числе по новым автомобилям, уже достигла пика из-за желания «придержать» склады, полагает господин Удалов. Спрос на этом фоне, по его мнению, также немного сократился, но в любом случае склады новых автомобилей будут распроданы за короткий срок, и без возобновления поставок покупатели полностью перейдут на вторичный рынок.

Ольга Никитина

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