Старый Focus борозды не испортит

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Чаще всего за прошедший месяц пользователи агрегаторов интересовались покупкой подержанных Ford Focus, старых моделей Lada, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry, подсчитали в «Авто.ру». Camry стала одним из лидеров по росту стоимости, подорожав на 31%, что вдвое выше средней динамики цен. Но купить машину с пробегом становится сложнее: число объявлений падает. Эксперты объясняют, что рынок «на паузе» из-за ожидания продажи со складов новых машин, которые по большинству марок закончатся в течение месяца. Но намного дороже продать старые автомобили вряд ли удастся, цены и так высоки для уровня спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедший месяц пользователи «Авто.ру» чаще всего открывали контакты в объявлениях по продаже Ford Focus, следует из данных, предоставленных “Ъ” агрегатором. Модель была не слишком популярной в последние годы — попадала в топ новых продаж лишь по итогам 2014 года,— однако с 2020 года пользуется более высоким спросом среди подержанных машин, чем Lada Samara (второе место по открытым контактам) и Lada Priora (третье место). При этом ценовой сегмент и динамика средней стоимости машин значительно отличается: Ford Focus сейчас в среднем обойдется в 700,2 тыс. руб., что на 8,4% дороже, чем месяцем ранее, тогда как Lada Kalina — в 272,3 тыс. руб. (на 6,2% дороже), а Priora — в 289,6 тыс. руб. (на 4% дороже).

Бестселлер рынка новых машин последних лет Lada Granta на вторичном рынке занимает лишь седьмое место по интересу пользователей (средняя стоимость выросла на 7,5%, до 424,8 тыс. руб.), уступая Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.

Последняя оказалась среди лидеров по росту средней цены, которая увеличилась на 31%, до 3,2 млн руб. Схожая динамика у куда менее популярных у пользователей Mercedes-Benz E-класса (рост на 32%) и BMW 5 (рост на 29%).

В то же время средняя цена Hyundai Solaris с пробегом (рост на 7,9%, до 658 тыс. руб.) оказалась ниже, чем у Ford Focus, хотя парк последних не обновляется с 2019 года. Подержанная Kia Rio в среднем подорожала на 8,9%, до 724,1 тыс. руб. Но эти корейские модели также пользовались спросом среди новых предложений, хотя и уступили лидерство Hyundai Creta и VW Tiguan.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что Camry все-таки относится к более высокому сегменту, чем массовые корейские модели, поэтому задел для изменения цены здесь выше. Кроме того, у этой машины высокая остаточная стоимость. Ценовое позиционирование Focus также объясняется тем, что новый автомобиль обходился в условные 700–800 тыс. руб., когда Rio и Solaris стоили 400–500 тыс. руб.

В целом средняя цена подержанного автомобиля на «Авто.ру» с 13 февраля выросла на 16%, до 1,1 млн руб.

Ранее в «Банкавто» подсчитали, что цены на подержанные автомобили популярных брендов в РФ только за последние две недели в среднем выросли на 15–32%. При этом число предложений о продаже машин с пробегом на «Авто.ру» за последний месяц сократилось на 14%, и наиболее заметно — на 5% — 28 февраля.

Желающие продать автомобиль выжидают, что будет с ценами и предложением новых машин в ближайшее время, полагает Сергей Удалов: «Склады новых автомобилей у дилеров и дистрибуторов по большинству марок будут исчерпаны в течение месяца, поэтому многие продавцы "придерживают" свой старый автомобиль, чтобы посмотреть за развитием событий».

Однако сильного всплеска цен он не ожидает, поскольку сейчас цена продажи, в том числе по новым автомобилям, уже достигла пика из-за желания «придержать» склады, полагает господин Удалов. Спрос на этом фоне, по его мнению, также немного сократился, но в любом случае склады новых автомобилей будут распроданы за короткий срок, и без возобновления поставок покупатели полностью перейдут на вторичный рынок.

Ольга Никитина