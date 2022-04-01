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Коммерсантъ FM
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Промышленникам не до инвестиций

Мониторинг конъюнктуры

Финальная версия конъюнктурных исследований состояния российской промышленности в марте 2022 года от Института Гайдара (ИЭП) содержит не только оценки текущей ситуации, но и ожидания компаний. Инвестиционные планы предприятий в марте пережили беспрецедентный спад (см. график), отмечает автор исследования Сергей Цухло. «После удивительно устойчивого и высокого одиннадцатимесячного оптимизма желание инвестировать в собственное производство потеряло за первый месяц "тотальной войны" 46 пунктов и опустилось до нижних точек инвестиционных кризисов 2015–2016-го и 2020 годов»,— пишет эксперт. При этом он замечает, что антирекорд 2008–2009 годов пока не побит.

Хотя по данным Росстата сальдированная прибыль (она является основным источником инвестиций компаний) в январе 2022 года выросла в 2,1 раза (сохранение тенденции рекордного 2021 года), повышение ключевой ставки ЦБ привело к тому, что минимальная предлагаемая банками для промышленности стоимость кредита выросла с 11,3% до 21,7% годовых. Такого значения показателя еще не регистрировалось в ходе мониторинга, начатого в сентябре 2009 года, фиксируют в ИЭП.

Прогнозы предприятий, по данным института (как и по сведениям ЦБ, см. “Ъ” от 22 марта), предполагают дальнейший рост отпускных цен в апреле-мае — после того как мартовские темпы роста цен оказались рекордными. Также в марте промышленность перешла к сокращению численности работников (впервые с сентября 2020 года), а планы найма компаний «рухнули в марте так, как не падали еще никогда», отмечают в ИЭП. За месяц они потеряли 46 пунктов, заменив исторический максимум оптимизма января-февраля 2022 года на пессимизм, который уступает пока только кризисным минимумам 1998-го и 2009 годов.

На фоне отказа ЦБ от публикации своих опережающих индикаторов, а также зафиксированного Росстатом снижения деловой активности (см. “Ъ” от 31 марта) аналитики ЦМАКП к концу марта фиксируют продолжающееся снижение интенсивности перевозок грузов по железным дорогам (после некоторой приостановки в конце второй декады марта) — до 93% от среднего уровня за аналогичный период в 2017–2019 годах. Эксперты центра напоминают, что такие перевозки — важный косвенный индикатор производственной активности.

Алексей Шаповалов

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