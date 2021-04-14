Ростуризм запустил горячую линию в связи с закрытием Турции и Танзании

Ростуризм и Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустили две горячие линии по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что, по согласованию с туроператором, путевку в эти две страны можно обменять на путешествие по России. Ростуризм просит туроператоров оказывать туристам максимальное содействие.

На горячую линию Ростуризма звонить по номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00, на горячую линию ОНФ — с 8:00 до 20:00 по номеру 8-800-200-34-11, в голосовом меню необходимо нажать цифру «2». Звонок на оба номера бесплатный.

«Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов — по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки»,— говорится в сообщении ведомства.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Аналогичные решения приняты в отношении Танзании. Ростуризм пообещал поддержать туроператоров из-за отмены туров. На фоне ограничений цены на альтернативные маршруты начали расти. Например, стоимость туров в ОАЭ и на Кубу за день выросла на 20%.

О последствиях ограничений — в материале “Ъ” «Жестокая перебронка».