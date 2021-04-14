Кремль предупредил посла США о решительной реакции в случае новых санкций

Посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, сообщили в российском МИДе. В ходе беседы господина Салливана предупредили, что в случае введения Вашингтоном новых санкций Москва отреагирует решительно, рассказал источник «РИА Новости» во внешнеполитическом ведомстве.

«Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. Во время беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Джо Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом»,— сказал источник агентства.

«Подтверждаем эту информацию»,— сообщили «РИА Новости» в МИДе о приглашении господина Салливана к господину Ушакову.

Накануне президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне на нейтральной территории. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предложение господина Байдена не меняет позицию Вашингтона о необходимости новых санкций против РФ.

На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена собирается ввести новые санкции против России. Предполагается, что они затронут в том числе близких к российскому президенту людей. Также сообщалось, что Вашингтон готовится выслать группу российских дипломатов и нанести удар по газопроводу «Северный поток-2».

Подробности — в материале “Ъ” «Дипломатия санкционерок».