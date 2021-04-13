США выведут войска из Афганистана до 11 сентября

США пересмотрели сроки вывода своего военного контингента из Афганистана, сообщил представитель администрации президента страны. По его словам, американские военные покинут регион до 11 сентября. К концу 2020 года в Афганистане оставалось 8,6 тыс. военнослужащих США.

«Мы начнем упорядоченный вывод оставшихся войск к 1 мая и планируем вывести все американские войска из страны к 20-й годовщине 11 сентября»,— сказал журналистам представитель администрации президента (цитата по ТАСС). По его словам, войска могут быть выведены и в более короткий срок.

Представитель Белого дома добавил, что в случае любых атак в регионе во время вывода войск США будут давать «мощный ответ». «Мы не перестанем следить за угрозой терроризма (в регионе).... Мы неустанно продолжим работать над тем, чтобы не допустить, чтобы Афганистан стал площадкой для базы, с которой террористы могут готовить атаки против США»,— уточнил он.

Администрации президента Дональда Трампа достигла с властями Афганистана договоренности о выводе американских военных из страны до 1 мая 2021 года. Новая администрация Белого дома заявила о намерении пересмотреть сроки вывода военного контингента. В ответ «Талибан» (запрещен в России) пригрозил возобновить атаки на иностранных солдат в Афганистане.

О позиции сторон — в материале “Ъ” «Афганский мир заблудился в переходе».