Байден усомнился в выводе войск из Афганистана к 1 мая

Президент США Джозеф Байден заявил, что не собирается надолго оставлять войска в Афганистане. Однако, по его словам, вывести их к 1 мая будет трудно.

«Я не намерен оставлять там (войска.— “Ъ”) надолго... Мы уйдем, вопрос в том, когда»,— сказал господин Байден на своей первой пресс-конференции на посту президента. На вопрос о том, могут ли американские войска остаться в Афганистане до следующего года, он ответил: «Я не могу представить, что так будет».

В феврале 2020 года в Катаре США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Оно предполагает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана, освобождение пленных и формирование нового правительства. Как сообщил глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит, США готовятся пересмотреть договоренности с талибами о выводе своего контингента из Афганистана и оставить его в стране после 1 мая.

О возможном изменении в плане урегулирования конфликта — в материале “Ъ” «Афганский мир заблудился в переходе».