Талибы заявили о готовности возобновить атаки на иностранных солдат в Афганистане

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если военные не уложатся в срок ухода из этой страны до 1 мая. Заявление прозвучало после комментария президента США Джо Байдена, который сказал, что будет «трудно» вывести все американские войска к этому сроку.

Талибы заявили, что они будут «вынуждены… продолжать свой джихад и вооруженную борьбу против иностранных вооруженных сил, чтобы освободить свою страну», если вывод к установленной дате не состоится (цитата по Reuters).

В феврале 2020 года в Катаре США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Оно предполагает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана, освобождение пленных и формирование нового правительства. Теперь администрация господина Байдена склоняется к решению сохранить американское военное присутствие в Афганистане после 1 мая.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Афганский мир заблудился в переходе».