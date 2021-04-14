Светофору включили желтый

Банкиры направили в Думу заключение на законопроект о платформе ЦБ «Знай своего клиента» (называемый также «светофором»), который уже был отозван и сейчас внесен заново. Финансисты возражают против того, чтобы регулятор сам ранжировал банковских клиентов по группам риска и диктовал банкам условия обслуживания компаний. Вместо этого Ассоциация банков России предлагает создать открытый ресурс, на котором можно будет проверить уровень риска всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как стало известно “Ъ”, в понедельник, 12 апреля, Ассоциация банков России (АБР) направила главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову письмо, содержащее позицию банковского сообщества по законопроекту о платформе «Знай своего клиента».

ЦБ представил законопроект, который относит юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной в 2020 году. Проектом предлагалось наделить ЦБ правом оценивать уровень риска юрлиц и ИП, которые обслуживаются в банках. Он был раскритикован в первую очередь из-за планов без суда списывать в бюджет средства компаний из красной зоны и в феврале отозван, отредактирован и внесен заново.

По мнению банкиров, даже в новом виде проект обязывает их отказывать в проведении операции в пользу контрагента клиента, если тот отнесен ЦБ к высокому уровню риска. При этом сам клиент банка может не относиться к высокорискованным. «В проекте не предусмотрены нормы, регламентирующие возможность освобождения кредитной организации от ответственности в случае применения мер к клиентам, основанием для которых явились оценки уровня риска совершения клиентами сомнительных операций со стороны Банка России»,— говорится в документе. Притом что применение оценки ЦБ декларируется как добровольное и дополнительное.

Кроме того, в ассоциации отмечают, что законопроект вводит новое определение: «подозрительные операции — операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в преступных целях». При этом понятие «операции, совершаемые в преступных целях» не раскрывается. «Оценка преступного характера цели совершения операций не относится к компетенции кредитных организаций»,— говорится в письме.

«Мы рассчитываем рассмотреть законопроект в первом чтении в весеннюю сессию»,— сообщил “Ъ” Анатолий Аксаков, добавив, что письмо от АБР пока не получил.

Банкиры предлагают создать на ресурсе ЦБ «публичный информационный сервис для клиентов ЮЛ и ИП», через который в онлайн-режиме можно будет узнать об уровне риска компании. Вице-президент АБР Алексей Войлуков пояснил “Ъ”: «Мы впервые публично вынесли это предложение и считаем, что такая открытость необходима».

Кроме того, банкиры предлагают госорганам самим ограничивать деятельность высокорискованных юрлиц и ИП. «Учитывая тяжесть последствий для клиентов с точки зрения ограничения их деятельности, представляется целесообразным рассмотреть возможность применения ограничительных мер к клиентам только по инициативе госорганов»,— говорится в письме.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, в пояснительной записке к проекту говорится, что он поможет снизить расходы кредитных организаций на работу с добросовестными клиентами. «Но более сложная система по определению не может быть дешевле менее сложной,— уверен он.— И главная проблема заключается в том, что рискованность клиентов будет определяться в соответствии с некими критериями, которые выработают ЦБ с Росфинмониторингом и смогут по согласованию друг с другом менять произвольно».

По сведениям “Ъ”, 15 апреля законопроект будет обсуждаться на экспертно-консультативном совете «Единой России» по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора. Его председатель Владислав Резник отметил, что в новом варианте законопроекта большинство принципиальных замечаний устранены.

Максим Буйлов