Клиентов достали из спецхрана

Консолидация игроков на рынке негосударственных пенсионных фондов тянет за собой и консолидацию игроков, обслуживающих эти фонды. Так, по информации источников “Ъ”, смена собственника НПФ «Сафмар» может привести к продаже одного из крупнейших спецдепозитариев — Объединенного специализированного депозитария. Но пока за него хотят цену в два раза выше, чем готов заплатить рынок.

Объединенный специализированный депозитарий (ОСД), входящий в пятерку крупнейших спецдепозитариев, выставлен на продажу, сообщили два источника “Ъ” на финансовом рынке. По их информации, продажа была инициирована из-за ухода одного из основных клиентов — НПФ «Сафмар». По словам собеседника “Ъ”, фонд является одним из основных клиентов ОСД, выручка от облуживания фонда оценивается в 90 млн руб. в год. По данным другого источника, в прошлом году выручка от обслуживания составила 70 млн руб. ОСД активно обслуживает и закрытые ПИФы, прежде всего недвижимости, говорит еще один собеседник “Ъ”. Но, по его словам, без НПФ «Сафмар» спецдепозитарий становится «менее интересным».

Запросы “Ъ” в ОСД и НПФ «Сафмар» остались без ответа.

Спецдепозитарий осуществляет учетные и контрольные функции при работе с инвестфондами, паевыми фондами, НПФ на соответствие их деятельности и размещения их активов законодательству, а также функции по хранению активов страховых компаний. В настоящее время на рынке работают 25 спецдепозитариев. Согласно отчетности ОСД, выручка от оказания услуг и комиссионные доходы в 2020 году составили 484,8 млн руб., чистая прибыль — 148,1 млн руб.

НПФ «Сафмар» обслуживается в ОСД с ноября 2015 года. В конце марта фонд был приобретен у одной из структур ПФГ «Сафмар» инвесткомпанией «Ленинградское адажио» мажоритарного акционера ГК «Регион» Сергея Сударикова (см. “Ъ” от 9 февраля). Почти все НПФ, входящие в коалицию «Регион»-«Россиум», обслуживаются в Независимом спецдепозитарии.

По словам нескольких собеседников “Ъ”, ОСД — близкая компания к ПФГ «Сафмар». Однако представитель группы сообщил “Ъ”, что ее структуры никогда не контролировали ОСД и никаких комментариев по его деятельности он дать не может. Согласно данным ОСД, его бенефициаром является ИК «Заря» (95%), основным акционером которой (75%) через офшор Moseno Investments является Любовь Москалева.

Как рассказал один из собеседников “Ъ”, ОСД хотят продать из расчета пяти чистых прибылей (около 800 млн руб.), но покупатели рассматривают цену 400–500 млн руб. «В эту стоимость входит капитал компании в 300 млн руб., а также лицензия и инфраструктура, которые оценивают в 100–200 млн руб.»,— отмечает он. По словам другого источника, еще месяц назад за ОСД просили 1 млрд руб., но потом снизили до 800 млн руб., и цена еще будет снижаться, поскольку «завышена». По его оценке, спецдепозитарий может стоить из расчета трех чистых прибылей, то есть около 450 млн руб.

По словам одного из источников “Ъ”, покупателем ОСД может выступить крупнейший спецдепозитарий «Инфинитум». Как сообщил его гендиректор Павел Прасс, с предложениями о приобретении ОСД никто не обращался. По его словам, рынок спецдепозитариев узкий и довольно консервативный, но и здесь происходят сделки M&A. При этом угрозы для рыночной конкуренции нет, считает он, и пока на рынке остается три-четыре спецдепозитария, монополизация рынку не грозит.

С каждым годом клиентов спецдепозитариев становится все меньше, рынок консолидируется, соответственно, прибыльность бизнеса падает, и потеря ключевого клиента автоматически ставит вопрос о нахождении нового акционера, говорит гендиректор «ВТБ Специализированный депозитарий» Илья Фомичев. По его словам, с точки зрения самой сделки спецдепозитарий интересен как покупка клиентской базы (для других спецдепозитариев), так и технологий (для игроков, не обладающих какими-либо компетенциями). В первом случае надо понимать риски того, что клиенты могут покинуть спецдепозитарий и как минимум на первое время надо будет сохранять костяк менеджмента. Во втором случае проще посчитать цену спецдепозитария — стоимость технологии и собственный капитал, отмечает господин Фомичев.

Полина Смородская, Илья Усов