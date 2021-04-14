В списках зазначились

Как выяснил “Ъ”, налоговики оспаривают получение субсидии компанией, деятельность которой на момент обращения за госпомощью не входила в список пострадавших от коронавируса. Проблема в том, что к дате включения правительством отрасли в перечень сроки обращения за субсидией уже истекли. Если бы организация не обратилась раньше, то денег бы просто не получила. Суды пока занимают сторону компании, считая, что позиция налоговиков «нивелирует меры поддержки» бизнеса государством во время пандемии.

Как стало известно “Ъ”, 8 апреля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал бизнес в споре с налоговиками о праве получения госпомощи в связи с пандемией.

Налоговая инспекция по Ленинскому району Перми требует взыскать с ООО «Камская круизная компания» 1,5 млн руб., предоставленных в качестве субсидии для пострадавших от пандемии отраслей. По мнению инспекции, ООО «неосновательно обогатилось», так как обратилось за субсидией 30 июня 2020 года, хотя в перечень пострадавших отраслей его основной ОКВЭД был включен позднее. Таким образом, на дату обращения за госпомощью организация не имела на нее права, сделала вывод инспекция. В добровольном порядке компания деньги не вернула, и налоговики обратились в суд.

Суды двух инстанций отклонили иск инспекции. Арбитражный суд Пермской области отметил, что есть ряд условий, которым должно соответствовать лицо для получения субсидии: относиться к пострадавшим отраслям, быть субъектом малого или среднего предпринимательства, не иметь задолженности перед бюджетом свыше 3 тыс. руб., не снижать штат работников более чем на 10% с марта 2020 года, не находиться в процессе ликвидации или банкротства. Ответчик соответствует всем пунктам, но есть нюанс.

Камская круизная компания занимается перевозками пассажиров внутренним водным транспортом. Этот вид деятельности (ОКВЭД 50.3) правительство добавило в список пострадавших постановлением №927, которое вступило в силу 7 июля 2020 года. Срок подачи заявок на субсидию истек 1 июля. Но принято постановление 26 июня, то есть до истечения срока. Доводы налоговиков об отсутствии у ООО права на субсидию суд отклонил, так как они «фактически нивелируют меры, принимаемые правительством РФ для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Апелляция 9 апреля с этим решением согласилась. Нет оснований полагать, что срок вступления в силу постановления специально был продуман так, чтобы добавленные к пострадавшим отрасли не смогли получить субсидии, говорится в решении суда.

Партнер Eversheds Sutherland Оксана Петерс называет данный спор значимым для бизнеса, пострадавшего в пандемию. «Рассмотренное дело — классическое проявление вечной правовой дилеммы: что важнее — форма или содержание, буква или дух закона»,— добавляет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Старший юрист налоговой практики Crowe CRS Семен Дергачев приветствует подход судов, которые решили, что принципиальное значение имеют не формальные требования, а «смысл, заложенный для поддержания экономики».

По мнению Сергея Учителя, спор демонстрирует недостатки регулирования, принятого в самый острый период пандемии: «С точки зрения логики и юридической техники правительству следовало просто предусмотреть обратную силу вводимых положений. Тогда этот и другие подобные споры не оказались бы в суде, а многие пострадавшие представители бизнеса смогли бы получить реальную поддержку».

Госпожа Петерс считает, что предоставление субсидий в данном случае «соответствует целям правового регулирования, а также принципу правового государства, по которому любая правовая неопределенность должна толковаться в пользу предпринимателей или физлиц». По мнению господина Дергачева, суды будут избегать формального толкования, «справедливо ориентируясь на главную цель предоставления субсидий — помощь пострадавшим отраслям», в первую очередь в регионах. Суды же Московского округа, по его словам, чаще занимают формальную позицию, требуя жесткого следования условиям госпомощи. Господин Учитель и вовсе уверен, что «на вердикт суда оказала существенное влияние сама коронавирусная ситуация» и если бы аналогичный вопрос о льготах касался бы обычного «мирного времени», то с высокой долей вероятности суд руководствовался бы буквой закона и не поддержал бы позицию компании.

Анна Занина