Квартирный допрос

Мировой судья на выездном заседании в Перовском районном суде Москвы сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела о проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ) против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любови Соболь. Обвинение считает, что в декабре 2020 года госпожа Соболь проникла в квартиру Галины Субботиной, тещи Константина Кудрявцева, которого оппозиционер Алексей Навальный считает участником своего предполагаемого отравления. В суде Галина Субботина вновь заявила, что Любовь Соболь причинила ей моральный и физический вред. Сама госпожа Соболь отказалась от адвоката и была удалена из зала до конца прений сторон.

Любовь Соболь пришла на заседание под конвоем (она находится под домашним арестом по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм на митинге 23 января). На ее футболке было написано: «Где уголовное дело по отравлению Навального?». С самого начала заседания Любовь Соболь принялась настаивать на своем праве снимать заседание на видеокамеру. Однако судья Инна Шилободина разрешила только аудиозапись, несколько раз просила выключить камеру и объявляла перерыв. Препирательства заняли четыре часа.

В конце концов на Любовь Соболь был составлен административный протокол за неисполнение требований суда.

Однако и после этого она продолжала настаивать на своем: «Я не согласна со своим уголовным делом и хочу иметь возможность себя защитить. Мы просили вызвать экспертов в суд, свидетелей — нам отказали. Сейчас запрещают видео, потом запретят говорить». В итоге судья Шилободина удалила Любовь Соболь из зала суда до конца прений сторон. Покидая зал суда, Любовь Соболь бросила, что отказывается от услуг адвоката Владимира Воронина. Он тут же попросил отложить заседание для оформления письменного отказа, но суд ему отказал и перешел к рассмотрению дела.

Прокурор огласил обвинительное заключение: по версии следствия, 21 декабря 2020 года Любовь Соболь с целью «популяризации своей личности» проникла в квартиру, где, как она полагала, живет Константин Кудрявцев. Когда дверь ей открыла Галина Субботина, Любовь Соболь «сдавила ей руку» и, «подавив волю к сопротивлению», проникла в квартиру, снимая происходящее на телефон.

Владимир Воронин назвал обвинительное заключение «фантазиями следствия», добавив, что собственником квартиры является Константин Кудрявцев и именно он должен считаться пострадавшим.

Адвокат обратил внимание на то, что госпожа Субботина вначале говорила следователям, что морального и физического вреда ей не причиняли, и лишь позднее полностью изменила показания. В обвинительном заключении, по словам господина Воронина, не раскрывается, какой моральный вред был причинен потерпевшим. Адвокат ходатайствовал о возврате обвинительного заключения в прокуратуру как бездоказательного.

Следом суд допросил потерпевшую Галину Субботину. Та объяснила, что «почувствовала боль и страх», когда Любовь Соболь «схватила ее за руку и толкнула»: «Я подумала, что мне, наверное, конец. Дама была не в себе». По словам госпожи Субботиной, она не приглашала Любовь Соболь войти, а уступила ей от страха.

Также Галина Субботина сообщила, что получила моральный и физический вред, но к врачу обратилась позже, потому что рука стала болеть сильнее.

Согласно материалам дела, Любовь Соболь проникла в квартиру 37, но «имела умысел» попасть еще и в квартиру 38. После возбуждения дела оппозиционеры опубликовали выписку из ЕГРП, согласно которой квартирой 37 Константин Кудрявцев владеет единолично, а квартирой 38 — совместно с женой, сыном и тещей. Самого Константина Кудрявцева оппозиционеры считают участником предполагаемого отравления Алексея Навального в августе 2020 года.

Галина Субботина в суде пояснила, что переехала в соседнюю квартиру, чтобы «не мешать молодежи», и тут же сообщила, что у дочери и зятя «испортились отношения» и они разводятся.

Дочь госпожи Субботиной Ирина Кудрявцева рассказала, что ее муж уехал в командировку за день до визита Любови Соболь. По ее словам, за несколько часов до появления Любови Соболь в дверь квартиры звонили неизвестные, заклеившие глазок, а затем явились люди, представившиеся сотрудниками Роспотребнадзора. В обоих случаях женщины дверь не открыли. Мать госпожи Кудрявцевой открыла дверь через час, когда прибыл курьер, вместе с которым явилась и Любовь Соболь. Сама Ирина Кудрявцева в это время была в соседней квартире. Она рассказала, что испытала стресс, в том числе из-за «безобразия, которое творилось вечером» у подъезда: после происшествия женщины вызвали полицию, и ее сотрудники пытались выдворить Любовь Соболь из припаркованной у входа машины.

Когда суд объявил перерыв, в зал вошла Любовь Соболь и зачитала отказ от услуг адвоката.

После этого судья отложила заседание до 12 апреля. По закону на поиски нового адвоката подсудимому предоставляется пять дней. Подсудимый может снова заключить договор с прежним защитником. Как пояснил “Ъ” адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, отказ от адвоката по соглашению «помогает, когда нужно время для подготовки позиции, для обеспечения явки свидетеля, для согласования дальнейших действий, в том числе при удалении из зала судебного заседания».

Кира Дюрягина