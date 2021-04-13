Инвестициям поручено быть

Спустя месяц после обсуждения у президента возможных мер стимулирования инвестиций в экономику Кремль опубликовал перечень поручений правительству по этой теме. В дополнение к уже развернутой инфраструктуре поддержки Белый дом должен совместно с бизнесом проработать новые меры налогового стимулирования, а также обсудить механизмы покрытия рисков компаний при их выходе на внешние рынки.

Кремль опубликовал перечень поручений президента по итогам состоявшегося 11 марта совещания по инвестициям. Напомним, на нем бизнес говорил о неготовности к крупным вложениям при действующей инфраструктуре поддержки — речь шла о потребности в новых мерах стимулирования со стороны государства. Финансово-экономический блок правительства при этом настаивал на достаточности существующих инструментов повышения инвестактивности (см. “Ъ” от 12 марта).

Из поручений следует, что в целом запросы бизнеса могут быть учтены. Прежде всего потому, что в условиях бюджетной консолидации власти считают частные инвестиции основным драйвером роста экономики к 2030 году — к этому сроку объем инвестиций должен вырасти на 70% по сравнению с 2020 годом (20,1 трлн руб.).

Пока же по итогам 2021 года правительство прогнозирует рост инвестиций лишь на уровне 3,1%, в 2022 году оно намерено добиться роста показателя до 5–6%.

К 1 июня правительство совместно с бизнес-объединениями должно разработать дополнительные меры налогового стимулирования инвестпроектов, а также механизм хеджирования рисков экспортно ориентированных проектов при неблагоприятной конъюнктуре по принципу контрциклического регулирования — считается, что этот механизм направлен на приватизацию прибыли и национализацию убытков. К этому же сроку правительство должно рассмотреть возможность донастройки ключевого механизма привлечения инвестиций — СЗПК, соглашений о защите и поощрении капиталовложений,— в части поддержки региональных инвестпроектов малого и среднего бизнеса. Совместно с РФПИ чиновники также должны проработать вопросы финансирования инфраструктурных проектов в рамках СЗПК за счет выпуска инфраструктурных облигаций.

Отметим, что после совещания у президента дискуссия о пределах повышения инвестактивности за счет господдержки уже возобновилась на площадке Белого дома. В частности, 19 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждалась возможность налогового маневра. Это обернулось поручением обсудить снижение ставки налога на имущество в обмен на увеличение поступлений по налогу на прибыль.

Также правительство и РСПП в срок до 1 мая должны изучить вопрос освобождения от налога 50% прибыли компании, инвестируемой в проекты, связанные с созданием производственных мощностей или техническим перевооружением.

Напомним также, что ранее правительство представило бизнесу комплексный план поддержки инвестпроектов за счет инструментов рыночного финансирования (см. “Ъ” от 22 марта). Кроме того, в апреле тему региональных инвестиций обсуждали на заседании Госсовета — речь шла об унификации инвестдеятельности в регионах для участия в механизмах поддержки проектов (СЗПК, фабрики проектного финансирования, инфраструктурные облигации).

В целом же в Белом доме не настроены существенно менять инвестрежимы. При этом чиновники отмечали возможность «персональных» льгот для «интересных» для государства проектов. В связи с этим президент поручил правительству уже до конца апреля согласовать список проектов, которые оно готово финансировать за счет Фонда национального благосостояния, объем такой поддержки в течение трех лет оценивается в 1 трлн руб. Комплексная же настройка инвестсреды, вероятно, станет возможна после изучения всей инвестиционной сферы — ФНС поручено проводить мониторинг инвестактивности крупнейших компаний. Первый доклад служба должна представить к 15 сентября этого года, после работа продолжится в ежеквартальном режиме.

Диана Галиева