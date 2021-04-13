Инвестициям поручено быть

Спустя месяц после обсуждения у президента возможных мер стимулирования инвестиций в экономику Кремль опубликовал перечень поручений правительству по этой теме. В дополнение к уже развернутой инфраструктуре поддержки Белый дом должен совместно с бизнесом проработать новые меры налогового стимулирования, а также обсудить механизмы покрытия рисков компаний при их выходе на внешние рынки.
Кремль опубликовал перечень поручений президента по итогам состоявшегося 11 марта совещания по инвестициям. Напомним, на нем бизнес говорил о неготовности к крупным вложениям при действующей инфраструктуре поддержки — речь шла о потребности в новых мерах стимулирования со стороны государства. Финансово-экономический блок правительства при этом настаивал на достаточности существующих инструментов повышения инвестактивности (см. “Ъ” от 12 марта).
Из поручений следует, что в целом запросы бизнеса могут быть учтены. Прежде всего потому, что в условиях бюджетной консолидации власти считают частные инвестиции основным драйвером роста экономики к 2030 году — к этому сроку объем инвестиций должен вырасти на 70% по сравнению с 2020 годом (20,1 трлн руб.).
К 1 июня правительство совместно с бизнес-объединениями должно разработать дополнительные меры налогового стимулирования инвестпроектов, а также механизм хеджирования рисков экспортно ориентированных проектов при неблагоприятной конъюнктуре по принципу контрциклического регулирования — считается, что этот механизм направлен на приватизацию прибыли и национализацию убытков. К этому же сроку правительство должно рассмотреть возможность донастройки ключевого механизма привлечения инвестиций — СЗПК, соглашений о защите и поощрении капиталовложений,— в части поддержки региональных инвестпроектов малого и среднего бизнеса. Совместно с РФПИ чиновники также должны проработать вопросы финансирования инфраструктурных проектов в рамках СЗПК за счет выпуска инфраструктурных облигаций.
Отметим, что после совещания у президента дискуссия о пределах повышения инвестактивности за счет господдержки уже возобновилась на площадке Белого дома. В частности, 19 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждалась возможность налогового маневра. Это обернулось поручением обсудить снижение ставки налога на имущество в обмен на увеличение поступлений по налогу на прибыль.
Напомним также, что ранее правительство представило бизнесу комплексный план поддержки инвестпроектов за счет инструментов рыночного финансирования (см. “Ъ” от 22 марта). Кроме того, в апреле тему региональных инвестиций обсуждали на заседании Госсовета — речь шла об унификации инвестдеятельности в регионах для участия в механизмах поддержки проектов (СЗПК, фабрики проектного финансирования, инфраструктурные облигации).
В целом же в Белом доме не настроены существенно менять инвестрежимы. При этом чиновники отмечали возможность «персональных» льгот для «интересных» для государства проектов. В связи с этим президент поручил правительству уже до конца апреля согласовать список проектов, которые оно готово финансировать за счет Фонда национального благосостояния, объем такой поддержки в течение трех лет оценивается в 1 трлн руб. Комплексная же настройка инвестсреды, вероятно, станет возможна после изучения всей инвестиционной сферы — ФНС поручено проводить мониторинг инвестактивности крупнейших компаний. Первый доклад служба должна представить к 15 сентября этого года, после работа продолжится в ежеквартальном режиме.