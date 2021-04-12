Долги наши доходные

Интерес международных инвесторов переключается с акций компаний развивающихся стран на их облигации. В первом квартале доходности бондов уверенно росли на фоне подъема доходностей US Treasuries. Однако на фоне очередного смягчения стимулирования экономики США ожидается снижение доходности, что привлекает инвесторов. От этого выигрывают и российские валютные еврооблигации, однако рублевый долг из-за высоких рисков не пользуется спросом у нерезидентов.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) говорят об охлаждении интереса международных инвесторов к фондам акций развивающихся стран. По оценкам “Ъ”, основанным на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, который был выведен из фондов emerging markets (EM) за неделю, закончившуюся 7 апреля, составил $73 млн. До этого в течение трех месяцев наблюдался повышенный интерес к EM. За отчетную неделю наибольший отток среди стран БРИКС зафиксировали фонды Китая, потерявшие почти $1,6 млрд. Фонды Индии лишились за неделю $63 млн, фонды Бразилии — почти $90 млн. Из российских фондов акций международные инвесторы забрали около $10 млн, что вдвое меньше притока неделей ранее.

Одновременно растет спрос на консервативные фонды. «Царивший последние два месяца инвестиционный тренд на предпочтение акций EM в ущерб облигациям подошел к концу»,— считает главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов. По данным EPFR, суммарные привлечения в фонды облигаций EM составили $1,8 млрд, максимум с начала февраля. В российские облигации инвесторы вложили $70 млн против оттока в размере $20 млн неделей ранее.

Возвращению инвесторов на долговой рынок способствовало снижение доходности гособлигаций США. По данным Reuters, в пятницу доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,66%, что на 0,114 процентного пункта ниже многомесячного максимума, установленного в конце марта. «Как только прекратился рост доходности, игроки начали смотреть в сторону облигаций»,— отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Стабилизации ситуации на американском долговом рынке способствуют ожидания новой порции долларовой эмиссии. В ближайшие недели президент США Джо Байден намерен объявить еще об одном пакете мер объемом $1–2 трлн. «В таких условиях ставки в США пойдут еще ниже, а значит, процентный доход можно будет найти либо на ЕМ, либо в "мусорных" облигациях»,— отмечает гендиректор «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «После снижения цен на облигации в первые месяцы года их доходности стали привлекательными для институциональных инвесторов, кроме того, после распродаж облигации EM оказались в дефиците в портфелях инвесторов»,— отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

В таких условиях инвесторы готовы покупать и российские облигации, доходности по которым находятся на локальных максимумах. По оценкам Сергея Суверова, спред в доходности американских гособлигаций и российских суверенных евробондов с погашением в 2035 году расширился по сравнению с началом года с 168 до 180 базисных пунктов. И есть все предпосылки для его сужения — высокое кредитное качество долга РФ, высокие цены на нефть, рост глобального спроса на риск. Впрочем, международные инвесторы покупают не весь российский долг. «Покупка российских облигаций точечная и лимитирована в объемах, поэтому она пока особо не отразилась на ценах»,— отмечает господин Суверов. По словам Андрея Русецкого, из-за высоких геополитических рисков нерезиденты продолжают распродажу рублевых ОФЗ.

В ближайшие недели переток инвестиций из акций в облигации сохранится. «Рынки облигаций EM в первом квартале отыгрывали рост рисков и опасений относительно этого сегмента и глобальной инфляции более эффективно, чем акции. Такое развитие событий дает бондам возможность опередить акции во втором квартале»,— считает Вячеслав Смольянинов. Приток средств в российский долг будут сдерживать ожидания санкций и обострение ситуации на востоке Украины. Весь негатив по России уже известен и в цене, отмечает господин Русецкий, так что «можно рассчитывать на хороший рост, тем более цены на сырье на локальных максимумах».

Виталий Гайдаев