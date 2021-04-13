«СКА Арене» разрешили строить

Госстройнадзор Петербурга выдал ООО «СКА Арена» разрешение на реконструкцию, а по факту — строительство новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Также, по данным “Ъ”, его архитектурно-строительный облик одобрен градсоветом. Концессионер в ближайшее время планирует выйти на площадку и назвать победителя конкурса концепций фасадов, оценкой которых в настоящее время занимается экспертная группа.

В конце прошлой недели Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал ООО «СКА Арена» разрешение на строительство ледовой арены на месте демонтированного СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. Его предварительная сметная стоимость составляет 37 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделит бюджет города. Остальные затраты, по условиям концессии, остаются за инвестором строительства.

Новый семиэтажный спорткомплекс максимальной высотой 53,7 м будет разделен на 14 секторов. Его площадь составит 189,5 тыс. кв. м. Также в рамках проекта будут реконструированы два павильона на 1500 кв. м, где планируется разместить детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства. Арена рассчитана на 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу. По заявлениям концессионера, в течение года арена сможет принимать более 160 мероприятий. Разрешение выдано застройщику до мая 2023 года. Ранее в феврале этого года проектная документация объекта получила положительное заключение Главгосэкспертизы (см. “Ъ” от 02.03.2021).

Кроме того, на прошлой неделе прошло заседание градсовета, на котором рассматривался архитектурно-градостроительный облик ледовой арены. Его участники, за исключением главы КГА и главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева, а также рецензента проекта Михаила Кондиайна, генерального директора ЗАО «Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», предпочли не комментировать проект, что стало фактически беспрецедентной ситуацией. Эксперты объясняли подобную реакцию уверенностью членов градсовета, что от их мнения ничего не зависит (см. “Ъ” от 08.04.2021). Вместе с тем вчера в ответ на запрос “Ъ” в КГА сообщили, что предварительный подсчет голосов позволяет вынести решение об одобрении облика градсоветом.

«Сейчас на площадке проводятся мероприятия по ускоренной мобилизации строителей, которые в ближайшее время приступят к работам»,— уточнили “Ъ” в пресс-службе концессионера. Там также рассказали, что имя победителя конкурса концепций на разработку фасадов будет объявлено предположительно в конце этого месяца (см. “Ъ” от 25.01.2021). «В настоящее время экспертная группа занимается оценкой представленных участниками конкурса концепций. В частности, она касается стоимости изготовления конструкций каждого фасада, сроков реализации проекта, а также архитектурного замысла в привязке к конструктиву»,— объяснили в «СКА Арене». Среди претендентов на победу в международном конкурсе, организованном концессионером, Asymptote Architecture (США), M.A.R.K. Architect Seppo Mantyla, Coop Himmelblau (Австрия), а также петербургское бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». По данным издания, разработчик лучшей концепции получит вознаграждение в размере €50–60 тыс.

Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры», в разговоре с “Ъ” назвал оспаривание любого разрешения на строительство «потенциально возможным сценарием», однако единственное, что может угрожать проекту — это вариант, когда суд примет решение о наложении обеспечительных мер.

Опрошенные “Ъ” градозащитники замечают, что на текущий момент оснований для оспаривания нет: это не памятник архитектуры, который можно было бы защищать. «А высотность концессионер, вероятнее всего, также соблюдет»,— замечают они.

Мария Кузнецова