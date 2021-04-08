Про СКК или хорошо или ничего

Вчера, 7 апреля, состоялся градсовет, на котором рассматривался архитектурно-градостроительный облик ледовой арены, которая должна быть построена на месте демонтированного СКК «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею 2023 года в рамках концессии между ООО «СКА Арена» и Смольным. В частности, поднимался вопрос согласования увеличения высоты здания до 53,7 м. Члены градсовета воздержались от вопросов и обсуждений проекта. Собеседники “Ъ” назвали ситуацию «прецедентной», предположив, что тем самым они «красноречиво» дали понять, что от их мнения ничего не зависит. Результаты письменного голосования будут известны в течение недели.

Концепцию презентовал руководитель группы архитекторов ООО «Горка» Иван Смирнов. Так, согласно проекту, здание многофункциональной арены будет семиэтажным (плюс два подземных этажа), разделенным на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Спорткомплекс рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу. Внутри арены предусмотрены основная и тренировочная ледовые площадки, фитнес-центр, кафе, рестораны, магазины, медицинский и реабилитационный центры, а также штаб-квартира хоккейного клуба СКА и детская школа хоккея. По заявлениям концессионера, в течение года арена сможет принимать более 160 мероприятий.

«Облик здания в определенной мере отсылает к творению советских архитекторов и инженеров и несет технологии XXI века. Основной задачей было не только строительство современного комфортного комплекса, но и реорганизация окружающего пространства»,— уточнил господин Смирнов. В рамках проекта будут организованы въезды и выезды с Кузнецовской улицы, проспекта Юрия Гагарина и проспекта Космонавтов, в том числе отдельные для VIP-персон. Он заметил, что площадь арены составит не более 190 тыс. кв. м. «Конструктив здания будет выполнен в монолитном железобетоне. Фасадные решения комплекса выполнены из стекла, камня и металлических элементов. Облицовка витражных конструкций имитирует хоккейные клюшки»,— объяснил он.

В феврале этого года проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Предварительная сметная стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей при изначально заявленных 25 млрд, из которых не более 10 млрд выделит бюджет города. Остальные затраты, по условиям концессии, остаются за инвестором строительства.

Член градостроительного совета Михаил Кондиайн, генеральный директор ЗАО «Архитектурное бюро "Земцов, Кондиайн и партнеры"», заметив, что только накануне вечером узнал, что является рецензентом проекта, сказал, что новый проект по своим параметрам значительно отличается от того, что все привыкли видеть на протяжении 40 лет. «Важный аспект: за это время радикально изменилась транспортная ситуация в городе. Количество машин выросло в десятки раз, поэтому на проспекте Юрия Гагарина просто необходим подземный переход. Представьте: от метро во время мероприятий будет идти около 20 тыс. человек, это может вызвать транспортный коллапс»,— посчитал господин Кондиайн. С его точки зрения, хорошим решением является подземная парковка на 1074 места, а также наземная парковка на сопоставимое количество мест. «Габаритные параметры — одни из важнейших, которые надо согласовать. Заявленная высота в центре кровли на несколько метров превышает допустимую»,— отметил господин Кондиайн. В конце своего выступления он резюмировал, что облик арены выполнен «на высоком уровне» и может быть согласован градсоветом с теми параметрами, которые предложены авторами (см. “Ъ” от 22.01.2021).

Главный архитектор города, глава КГА Владимир Григорьев предложил членам градсовета задать вопросы, однако никто не выразил желания. От обсуждения проекта они также воздержались. Ситуация непривычная, заметил господин Григорьев. «Существует серьезная и противоречивая мифология относительно недавно стоявшего здесь СКК. Что касается территории, то она окружена с двух сторон постройками советского периода. На этом фоне проект за счет своей массы, масштабности и достаточно лаконичных архитектурных решений смотрится достаточно спокойно. Это моя точка зрения»,— высказался глава КГА, добавив, что работа над фасадами будет продолжена, поскольку еще не завершен конкурс концепций, объявленных «СКА Ареной». По его словам, существует множество примеров, когда фасады меняются кардинально. «Поэтому главная цель градсовета — принять возможность увеличения высоты до 53,7 м»,— резюмировал он. Владимир Григорьев также высказался по поводу «загрузки и выгрузки посетителей». «Как мы помним, СКК имел вместимость 25 тыс. человек, а нынешний спорткомплекс — еще меньше. И эти 25 тыс. прекрасно свободно могли войти и выйти»,— заметил он. Завершая фактически несостоявшееся обсуждение, господин Григорьев добавил, что «мы (градсовет.— "Ъ") еще не раз вернемся к этому вопросу».

Член градсовета Александр Карпов, руководитель экспертной группы парламентской комиссии по городскому хозяйству, комментируя “Ъ” сдержанность коллег при обсуждении проекта, предположил, что «у градсовета было понимание, что от их мнения ничего не зависит». «И мы свое понимание выразили достаточно красноречиво и аккуратно. Владимир Анатольевич (Григорьев.— “Ъ”) не стал форсировать эту ситуацию и не пытался разогреть дискуссию»,— объяснил он. По его словам, он не припомнит, чтобы члены градсовета воздерживались от комментариев по поводу представленных проектов. Аналогично высказались в разговоре с “Ъ” и другие его коллеги, назвав ситуацию «уникальной и прецедентной».

Теперь членам градсовета предстоит письменно проголосовать за архитектурно-градостроительный облик объекта. По разным оценкам, это может занять до недели. После чего будет опубликован протокол. Собеседники “Ъ” из числа членов градсовета отказались строить прогнозы относительно результатов голосования. «Так или иначе, этот проект уже не отменить. И даже если в него будут внесены корректировки с точки зрения высотности, то они будут минимальны»,— предположил один из них. Другой собеседник “Ъ” напомнил, что пока что остается открытым вопрос с архитектурным обликом спорткомплекса. «Вполне возможно, что главный архитектор может принять решение собрать градсовет снова, когда будет определена концепция-победитель. Но все это из числа предположений»,— добавил он.

Мария Кузнецова