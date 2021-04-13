Сахар не едет за зерном

Массовый вывоз за рубеж пшеницы перед февральским введением экспортных пошлин, а также падение экспортных отгрузок сахара и побочных продуктов его производства резко изменили структуру агроэкспорта из регионов Черноземья. В большинстве субъектов макрорегиона зерновые в первом квартале стали основным экспортным продуктом, обеспечив общую положительную динамику агроэкспорта, но к концу периода их продажи за рубеж замедлились, и теперь регионы рассчитывают на постепенный рост масложировой отрасли.

Динамику развития агроэкспорта из регионов Черноземья в начале 2021 года опубликовал центр «Агроэкспорт» Минсельхоза. Пока данные приводятся на 14 марта. Черноземье демонстрирует те же тенденции, что и страна в целом,— резкий рост зарубежных отгрузок зерновых в январе-феврале при незначительном росте или падении экспортных поставок в других отраслях, за исключением отдельных отраслей в некоторых регионах.

Среди исключений — Белгородская область, которая в первом квартале увеличила объем агроэкспорта в 3,6 раза, с $56,9 до $204,8 млн. В регионе по-прежнему доминируют масложировая отрасль ($148,9 млн) — ее показатель вырос в 7,4 раза к аналогичному периоду 2020-го, и мясомолочная продукция ($26,7 млн, рост в полтора раза). На четверть увеличились отгрузки продукции пищепрома (до $12,6 млн), на 64% — прочей продукции АПК ($15,2 млн). Зерновые из региона традиционно почти не экспортируются ($1,5 млн), а идут на нужды собственного развитого животноводства. В географической структуре отгрузок наиболее примечателен девятикратный рост поставок масложировой продукции в Китай (до $45,4 млн).

Другие регионы, в которых зерновые и ранее занимали весомую долю в структуре зарубежных отгрузок, продемонстрировали резкий рост их продаж до введения экспортных пошлин. В Воронежской области зерновые временно стали главным продуктом агроэкспорта — $38,2 млн, рост на 43% (при этом поставки в Швейцарию выросли в 15 раз до $7,2 млн, в Азербайджан — вшестеро до $12 млн, в Китай — втрое до $6,5 млн). Продажи масложировой продукции увеличились до $30,5 млн (на 12,5%,), прочей продукции — до $10,6 млн (на 9,1%). Зато более чем на треть рухнул объем зарубежных отгрузок продукции пищепрома (до $14,1 млн), немного снизились поставки мясомолочной продукции (до $800 тыс., -15%).

«Для нас это было вполне ожидаемо,— заверил “Ъ-Черноземье” начальник отдела инвестпланирования и сопровождения проектов департамента аграрной политики Воронежской области Иван Подгорнов.—

Динамика всего первого квартала, начиная с первых дней отгрузки, показывала, что экспорт готовой продукции “просядет”. Эту группу потянул вниз сахар и даже в большей степени — побочная продукция, связанная с его производством.

Суммарно объем экспорта сахара, мелассы и свекловичного жома упал на две трети (с $21,3 млн до $7,5 млн), в том числе экспорт сахара — на 80%, мелассы — на три четверти, жома — вдвое. Немного сгладить ситуацию удалось только за счет кратного роста экспорта солода (+$4 млн), который также попадает в эту группу». В целом с 1 января по 14 марта область экспортировала сельхозпродукции на $94,2 млн — на 8,5% больше, чем в начале 2020-го.

Курская область нарастила экспорт продукции АПК на 80% до $42,2 млн. Драйвером роста стали зерновые – их было отгружено на $14,7 млн, что в 15 раз больше, чем годом ранее. Остальные сегменты в абсолютном значении росли незначительно за исключением продукции пищепрома – с $11,5 до $16 млн. Зерновые преимущественно отгружались в Латвию с ее портовыми терминалами для дальнейшей продажи (рост в шесть раз до $10 млн), а также на Украину (рост в 3,3 раза до $3,8 млн).

Липецкие зарубежные поставки в первом квартале росли в традиционных для региона сегментах агроэкспорта. Зарубежная отгрузка зерновых выросла в 4,8 раза до $20,1 млн, масложировой продукции — также в 4,8 раза до $63,9 млн. В полтора раза снизились продажи за границу продукции пищепрома (до $13,7 млн) и прочей продукции (до $9,4). Основным торговым партнером стала Турция (рост почти впятеро, прежде всего по масложировым продуктам). Рост по ключевым направлениям позволил нарастить агроэкспорт из региона в полтора раза, до $107,1 млн.

В Орловской области зерновые обеспечили более половины зарубежных отгрузок продукции АПК, хотя в начале 2020-го на них приходилось менее 7%: их поставки выросли более чем в 15 раз до $16,4 млн. Общий объем агроэкспорта из региона в начале 2021-го составил $25,7 млн (+88%). Масложировая отрасль просела на 23% до $6,1 млн, отгрузки продукции пищепрома выросли в 2,3 раза до $2,8 млн. Почти все зерновые ушли на экспорт в Латвию ($14,1 млн).

Большая часть зарубежных отгрузок в тамбовском АПК — также зерновые ($33,7 млн, рост на 22%). Они лидировали в структуре агроэкспорта и годом ранее, но тогда занимали лишь 36% от общего объема, а сейчас — больше 55%. Параллельно упали на 66% отгрузки продукции пищепрома (до $5 млн) и прочей продукции (до $8 млн), а также на 29% — масложировой продукции (до $2,2 млн). Резко выросли отгрузки зерна в Латвию ($21,3 млн), начались его поставки в Нигерию ($7,3 млн), в 15 раз увеличились продажи зерна в Финляндию ($5,1 млн). Общий объем агроэкспорта в регионе с 1 января по 14 марта — $61,1 млн (спад на 21%).

К концу первого квартала, впрочем, рост продаж зерновой группы из-за начала действия пошлин замедлился, констатировали в департаменте аграрной политики Воронежской области: «Масложировая, зерновые и готовая продукция обеспечили 90% итогового показателя. Однако еще месяц назад зерновая группа выступала локомотивом прироста экспорта к уровню 2020 года и компенсировала падение экспорта готовой продукции. Теперь же по итогам всего квартала… масложировая и зерновая группы не смогли сгладить падение на треть объемов экспорта готовой продукции». Также «практически обнулился» из-за пошлин экспорт семян подсолнечника ($3,5 млн по итогам первого квартала 2020 года), констатировали в департаменте.

В условиях нестабильной ситуации с зерновыми роль лидера в экспортном потенциале регионов возвращается к масложировой продукции. Компании из этой сферы продолжают совершенствовать логистику: к примеру, в Белгородской области «Эфко» стала отгружать масло не только морским путем, но и поставила партию продукции в Китай по железной дороге. А совокупному росту агроэкспорта из регионов способствовало заключение соглашений о повышении конкурентоспособности, позволяющих экспортерам претендовать на льготное кредитование.

Эксперты надеются, что новые меры поддержки производителей подвергшейся регулированию продукции позволят снизить для них негативный эффект от ограничений. Заместитель председателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова подчеркивает, что государство уже предусмотрело субсидии для производителей, участвующих в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары, в частности на сахар и масло: «Эти меры также позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и избежать сокращения посевных площадей по масличным». В то же время она полагает, что общие объемы агроэкспорта, в том числе из регионов Черноземья, могут сократиться: «Конечно, снизится доля зерна твердых сортов пшеницы, а также масличных». Тем не менее, в денежном выражении достижение плановых показателей по экспорту в 2021 году возможно из-за инерционного эффекта и с учетом роста цен на продукцию АПК, отмечал в беседе с «Агроинвестором» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько: «В долгосрочной же перспективе регуляторные меры, при прочих равных, могут, мягко говоря, замедлить наращивание производства и вывоза зерна, масличных и продуктов их переработки».

Олег Мухин