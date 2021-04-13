Как пошлины могут сказаться на выполнении целевых показателей агроэкспорта из Черноземья

Задолго до введения пошлин Минсельхоз установил для регионов целевые показатели экспорта сельхозпродукции. Наиболее сложной оказалась задача Воронежской области: ей необходимо было нарастить экспорт с $540,7 млн в 2018 году до $1,12 млрд в 2024-м, сократив долю зерновых. В конце 2020 года стало известно о предстоящем переносе достижения целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» с 2024 на 2030 год, но затем федеральное правительство начало вводить меры по ограничению экспорта для отдельных видов продукции. Тем не менее, сейчас о «о срыве годовых планов по агроэкспорту речи не идет», пояснил “Ъ-Черноземье” начальник отдела инвестпланирования и сопровождения проектов департамента аграрной политики Воронежской области Иван Подгорнов: «В первом квартале существенное подспорье общему росту оказывал ускоренный вывоз зерновых культур в течение января-февраля, а также соевых бобов (до введения пошлин). В ближайшей перспективе ожидаем восстановления динамики экспорта масложировой группы и по отдельным позициям готовой продукции. Скрытый потенциал также у мясомолочной группы, которая пока идет на уровне прошлого года, но прогнозируется ее увеличение во втором полугодии. Как и по зерновой группе, компании которой к июню приспособятся к новым условиям ведения бизнеса».

Сахар не едет за зерном Массовый вывоз за рубеж пшеницы перед февральским введением экспортных пошлин, а также падение экспортных отгрузок сахара и побочных продуктов его производства резко изменили структуру агроэкспорта из регионов Черноземья... Читать далее