Бывшего замдиректора ФСИН обложили исками

Кузьминский районный суд Москвы назначил дату рассмотрения иска ФСИН к своему бывшему замдиректора Олегу Коршунову и другим фигурантам уголовного дела о махинациях с поставками ГСМ и сахарного песка тюремному ведомству. Вынося приговор по этому делу, суд выделил претензии ФСИН в гражданское судопроизводство. Сам господин Коршунов вину не признает. Ранее с него уже была взыскана крупная сумма.

Согласно иску, заявленному ФСИН, ведомство рассчитывает взыскать 158 млн руб. с Олега Коршунова, экс-начальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой и бывшего начальника отдела управления тылового обеспечения службы Алексея Данилова. В прошлом году они были осуждены за хищения на 9 лет, 7 лет 6 месяцев и 5 лет соответственно. При этом суд оправдал господина Коршунова во взяточничестве, выделив финансовые претензии ФСИН в гражданское судопроизводство.

Чем известен Олег Коршунов Читать далее

В рамках расследования у Олега Коршунова были арестованы деньги на счетах, квартиры его, дочери и бывшей супруги, яхта и другие активы, однако всех их для обеспечения исковых требований явно недостаточно, учитывая, что ранее к бывшему замдиректора ФСИН был удовлетворен иск на 263 млн руб. по делу о хищении средств, выделенных на закупку обуви для тюремного ведомства. По этому делу в 2019 году он был приговорен к семи годам колонии.

В отношении господина Коршунова расследуется и еще одно дело — о хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Это расследование СКР сейчас находится в активной стадии — в ближайшее время должны быть проведены очные ставки между его фигурантами. Часть из них свою вину признала, рассчитывая заключить досудебные соглашения о сотрудничестве. Отметим, что ни по одному из этих дел бывший замдиректора ФСИН вину не признал.

Николай Сергеев