Сбербанк добавил 215 млн рублей долгов воронежскому промышленнику Олегу Малышеву

Арбитражный суд Воронежской области включил 215,26 млн руб. долга перед Сбербанком в реестр требований кредиторов известного воронежского предпринимателя, создателя промышленной группы «Содействие» Олега Малышева. Об этом сообщается в опубликованном определении суда.

В отношении господина Малышева с марта введена процедура реализации имущества, он признан банкротом.

Как сообщается в определении, долги сформировались из основного долга, просроченной платы за обслуживание, просроченной задолженности, пеням и неустойкам по двум договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий, заключенным в 2014 году.

В ноябре 2018 года иск к бизнесмену подало ПАО «ТНС энерго Воронеж». Энергетическая компания потребовала с предпринимателя 5,3 млн руб. долга. Он возник по поручительству Олега Малышева за дружественное ему ООО «Промплощадка». Между этой компанией и «ТНС энерго Воронеж» был заключен договор уступки права требования за потребленную электроэнергию с марта 2015 по декабрь 2016 года.

В октябре 2020-го суд включил в реестр требований кредиторов предпринимателя долги перед Россельхозбанком на около 150 млн руб. Долги накопил по кредитам 2013-2014 годов ранее принадлежавший господину Малышеву завод ОАО «Первомайскхиммаш» в Тамбовской области, а бизнесмен выступал поручителем.

О том, как тамбовские власти пытаются вывести из кризиса завод «Первомайскхиммаш», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «С особой любовью».

Сергей Калашников