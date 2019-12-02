Воронежский промышленник Олег Малышев попал под реструктуризацию долгов

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении председателя совета директоров промышленной группы «Содействие» Олега Малышева. Резолютивная часть определения суда пока не опубликована. В ноябре 2018 года иск к бизнесмену подало ПАО «ТНС энерго Воронеж», третьим лицом в деле заявлено ликвидируемое ООО «Промышленная площадка» Константина Ильина (99%) и Игоря Русова (1%).

Как следует из судебной документации, энергетическая компания требует с предпринимателя 5,3 млн руб. долга. Он возник по поручительству Олега Малышева за «Промплощадку». Между этой компанией и «ТНС энерго Воронеж» заключен договор уступки права требования за потребленную электроэнергию с марта 2015 по декабрь 2016 года. Сам Олег Малышев говорил “Ъ-Черноземье”, что «не видит перспектив» у дела о своем банкротстве.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Для возврата долга не хватило "Содействия"».

Александр Прытков