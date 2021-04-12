Мэрия сосредоточилась на поиске

Как стало известно “Ъ”, кандидатом в Госдуму от власти по Центральному округу Москвы может стать координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. Это самый протестный округ столицы, и мэрия подыскивает для него особого кандидата. Ранее от участия в выборах по Центральному округу отказался популярный у горожан экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Олег Леонов заявил “Ъ”, что решение выдвигаться пока не принял. По мнению эксперта, кандидатура поисковика может быть удачным выбором для власти, но лишь в случае если он будет баллотироваться как самовыдвиженец.

О том, что в Госдуму по Центральному округу Москвы при поддержке властей может выдвинуться координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», глава административной группы проекта «Поиск» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Олег Леонов, “Ъ” сообщили два источника, близких к администрации президента и столичной мэрии. Сам он заявил “Ъ”, что решение еще не принял, хотя к этому его «со всех сторон подталкивают». Отвечая на вопрос, от какой партии он может выдвинуться в случае положительного решения, поисковик отметил, что он непартийный человек, «мы — добровольцы "Лизы Алерт" — вне политики».

Как следует из интервью Олега Леонова на сайте «Лизы Алерт», ранее он работал коммерческим директором в крупных российских и зарубежных компаниях, но затем решил заняться спасением людей и пришел в «Лизу Алерт». В 2020 году ОНФ запустил проект «Поиск», и господин Леонов стал его координатором. В начале марта 2021 года он выступал в Кремле на встрече президента Владимира Путина с представителями волонтерской акции «Мы вместе» (ОНФ — один из ее организаторов).

Центральный думский округ является самым протестным из 15 округов Москвы: в 2019 году оппозиция выиграла все три входящих в него округа на выборах в Мосгордуму. О намерении баллотироваться там уже заявили депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин и журналист, новый лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко. Московский горком КПРФ рекомендовал на этот округ экс-депутата Госдумы Нину Останину, хотя, как сообщал “Ъ”, не исключена ее замена на молодого депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву.

Кроме того, баллотироваться по Центральному округу в качестве самовыдвиженца намерена юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь, которой Мосгорсуд изменил меру пресечения по «санитарному делу» с домашнего ареста на запрет определенных действий. Для регистрации ей нужно собрать не менее 14,2 тыс. подписей. Пока она находилась под домашним арестом, ее штаб вел поквартирный обход избирателей, и, по подсчетам штаба, около 5 тыс. из них выразили желание поставить свою подпись. Электоральный юрист Роман Смирнов отмечает, что такая мера пресечения позволит госпоже Соболь собирать подписи и участвовать в кампании, но рассмотрение уголовного дела — длительный процесс, поэтому не исключено, что эти меры могут быть заменены на более строгие за какие-то нарушения.

Напомним, что одним из потенциальных кандидатов от власти по Центральному округу был экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков, который, как поясняли собеседники “Ъ”, пользуется уважением у московской творческой интеллигенции. Однако от участия в выборах господин Капков в итоге отказался. После этого московские власти вернулись к варианту с выдвижением на новый срок действующего депутата по этому округу Николая Гончара. Правда, эксперты выражали опасение, что электорат «устал» от 74-летнего единоросса, который избирался по Центральному округу уже пять раз.

Господин Гончар на звонки “Ъ” не ответил. В списке заявившихся на праймериз «Единой России» его пока нет. Тем не менее источник “Ъ” в мэрии уверяет, что Николай Гончар будет участвовать в выборах как кандидат от власти и пройдет через процедуру партийных праймериз. А Олег Леонов, по словам собеседника, скорее всего, пойдет как самовыдвиженец, и его назвать кандидатом от власти трудно, «Олег Леонов просто уведомил, что будет выдвигаться, он давно сотрудничает по поисковой деятельности с государственными структурами».

Отметим, что ранее близкие к администрации президента источники “Ъ” поясняли, что одной из задач ОНФ перед думскими выборами-2021 как раз и был поиск кандидатов, которые по тем или иным причинам не взаимодействуют с «Единой Россией», но пользуются уважением в обществе. Поэтому руководство ОНФ активно сотрудничает с общественниками, занимающимися волонтерской деятельностью и благотворительностью.

Политолог, экс-сотрудник администрации президента Владимир Шемякин считает, что кандидатура Олега Леонова может быть весьма удачной для Центрального округа с его «самодостаточными избирателями». «Тут как раз и хорошо взять человека, который не ассоциируется с властью и не является депутатом или представителем каких-то других органов. Единственное, в такой ситуации лучше идти самовыдвиженцем. Если Леонов выдвинется от "Единой России", это ему не сильно поможет, а то и навредит»,— поясняет эксперт.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров