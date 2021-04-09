WP: позиция Байдена в отношении России объясняется политикой прагматизма

США в отношениях с Россией руководствуются принципами прагматизма, поэтому президент Джо Байден одновременно допускает жесткие высказывания в адрес российского руководства и заявлят о готовности сотрудничать с Россией. К такому выводу пришел обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус после интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Господин Блинкен в интервью сказал, что США необходимо «привлекать Россию к ответственности за безрассудные и враждебные действия, которые она предпринимает» и в это же время оставаться открытыми для взаимодействия «в тех сферах, где работать с Россией было бы в общих интересах». Госсекретарь отметил, что Джо Байден «хорошо понимает эти две вещи». Дэвид Игнатиус на основе этих слов делает вывод, что администрация США в отношениях с Россией применяет прагматичный подход.

В марте Джо Байден назвал Владимира Путина «убийцей» и пообещал, что он «заплатит» за вмешательство в выборы. Кремль расценил это как оскорбление главы государства. Посла России в США отозвали в Москву для консультаций. После этого господин Байден призвал партнеров по ЕС «иметь дело, считаться» с Россией и пригласил Владимира Путина на апрельский саммит по климату.

Подробнее об отношениях России и США — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».