Песков назвал назначение спецпосланника США по «Северному потоку-2» вмешательством

Назначение Вашингтоном спецпосланника по «Северному потоку-2» можно считать вмешательством в дела других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что проект российского газопровода не имеет отношения к США. Politico ранее сообщило, что США одобрили, но пока не утвердили санкции против Nord Stream 2 AG. Вашингтон также планирует назначить спецпредставителя для ведения переговоров о газопроводе. Предполагается, что цель спецпредставителя — остановка проекта.

По словам господина Пескова, страны-партнеры проекта «достаточно последовательны в своем намерении финализировать» его и запустить. Он отметил, что газопровод «чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами». «Подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никого отношения к США, и который вообще расположен на другом континенте,— наверное, это очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, вмешательство в экономические интересы других стран»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 года строительство приостановили из-за введенных Вашингтоном санкции, возобновить его смогли спустя год. Завершить проект планируется к концу сентября 2021 года.

О проблемах при строительстве читайте в публикации “Ъ” «"Северный поток-2" атакуют с моря и с воздуха».