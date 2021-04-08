Россияне в среднем хотели бы получать пособие по безработице 26,6 тыс. рублей

Россияне хотели бы получать пособие по безработице в среднем в размере 26,6 тыс. руб., показало исследование сервиса «Работа.ру». Жители Москвы и Санкт-Петербурга рассчитывают на 28,3 и 27,9 тыс. руб. соответственно, в Нижнем Новгороде хотели бы получать 22,7 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 25,6 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 21,9 тыс. руб.

Исследование проводилось в апреле 2021 года во всех округах России. Участие приняли 4550 респондентов от 18 лет и старше.

Почти все россияне (91%) считают, что государство должно выплачивать пособия по безработице. 9% респондентов с этим не согласны.

39% опрошенных считают, что пособие по безработице следует выплачивать до тех пор, пока гражданин не найдет подходящую работу. 23% респондента заявили, что пособие необходимо выплачивать до полугода во время поиска работы. 18% высказались за продолжительность выплат до года, 16% — за три месяца. 4% опрошенных считают, что пособие по безработице следует выплачивать более года. 34% жителей России отметили, что размер пособия должен уменьшаться с увеличением срока поиска работы.

Отметим, что максимальное пособие по безработице в России сейчас составляет 12 130 руб. Его гражданин может получать три месяца после первой выплаты. В следующие три месяца пособие уменьшится до 5 тыс. руб. Такой порядок выплат стал действовать сегодня, 8 апреля.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил к концу 2021 года вернуть уровень безработицы на докризисный уровень. 4 апреля глава Минтруда Антон Котяков заявил о «положительной динамике» в снижении этого показателя. Пика 6,4% он достиг в августе после минимума 4,7% в марте 2020 года, но уже в феврале 2021 года снизился до 5,7%. Так, к 1 апреля число официально зарегистрированных безработных снизилось с 1,9 млн до 1,755 млн человек.

О ситуации на рынке труда в России — в материале “Ъ” «Граждане меньше боятся быть уволенными».