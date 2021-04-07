Гинцбург: за год мир не создаст нужного для победы над пандемией количества вакцины

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что за один год все мировые мощности по производству иммунобиологических препаратов не создадут столько вакцины, сколько нужно для победы над пандемией коронавируса. По его словам, за этот период удастся создать до 15% необходимого количества.

«Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединенных Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины — идеальная картинка, то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12–15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию»,— сказал господин Гинцбург на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами РФ (цитата по «РИА Новости»).

Вакцинация с разным успехом идет более чем в 100 странах мира. Лидерами по ее темпам стали Сейшельские острова (вакцинировано 64,7% населения), Израиль (57,4%) и Великобритания (46,4%). В России к первому этапу вакцинации приступили 4,8% населения (более 7 млн человек). Российские власти выражают беспокойство в связи с эпидемической обстановкой. Возможную третью волну специалисты связывают главным образом с низкими темпами вакцинации и частично с высокой заразностью новых мутаций. За последние сутки в России зарегистрировано 8294 новых случая заражения коронавирусом, суточный прирост заболеваемости снижается четвертый день подряд.

О возможном росте заболеваемости COVID-19 — в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».