Госрегулированию цен прописали новые механизмы

Минэкономразвития будет сдерживать цены на подсолнечное масло с помощью ограничения экспорта. Для этого ведомство планирует с июля ввести запретительные пошлины на поставки за рубеж семян подсолнечника, сообщил глава ведомства Максим Решетников. А для продажи масла на экспорт министерство предусмотрит демпфирующий механизм. Он заработает с сентября и по нему 70%-я пошлина не будет вводиться до достижения цены отсечения, это обеспечит производителям «достаточную» рентабельность, отметил министр. Дополнительные меры вводятся в рамках соглашения о заморозке цен на масло и сахар. Оно должно было действовать до апреля. Теперь бизнесу в место отмены договора обещают субсидии. “Ъ FM” пообщался с производителями масла и сахара и выяснил, как они оценивают предложенные правительством меры? Подробности — у Владислава Викторова.

Как стало понятно из вчерашней речи главы Минэкономразвития Максима Решетникова, отказываться от ручного регулирования цен на подсолнечное масло и сахар пока никто не собирается. Более того, действующее соглашение теперь обрастает новыми механизмами, благодаря которым продуктами на внутреннем рынке будут управлять почти как бензином — с помощью демпфера и запретительных пошлин. Но как говорит директор Масложирового союза Михаил Мальцев, предварительные условия для игроков рынка выглядят более чем привлекательно.

«Заградительные пошлины не просто изымают доходы от реализации.

Они должны обеспечить, чтобы сырье вообще не экспортировалось из России в чистом виде, а было переработано и экспортировалось в виде готовой продукции.

Уровень отсечения в районе $1 тыс. за тонну подсолнечного масла позволяет обеспечить уровень рентабельности сельхозпроизводителей не менее 150%, то есть, на мой взгляд, это очень приличная маржа. В целом, получается очень сбалансированная модель, которая позволит всему рынку полноценно жить в течение целого сезона»,— отметил Михаил Мальцев.

Более того, глава Минэкономразвития одобрил еще и субсидии для производителей масла и сахара. Первые будут получать по 10 руб. за каждый проданный по фиксированной цене литр. По действующему соглашению между правительством и производителями, оптовая стоимость подсолнечного масла не должна превышать 95 руб., а рыночная — 110 руб. Похожая схема субсидирования предусмотрена и для производителей сахара. Все расходы это не покроет, но зато потребители могут быть уверены, что на полках цены не изменятся, продолжает Михаил Мальцев: «С точки зрения маржинальности бизнеса этого недостаточно, но позволит нам компенсировать часть потерь с учетом нашей маржинальности на бутылку, исходя из стоимости текущего сырья, которая составляет больше 125 руб. Мы же отгружаем по 95 руб. Мы действительно видели двукратный рост мировых цен на подсолнечное масло. Это разумный шаг государства ввиду того, что у нас доходы населения не растут. Соответственно, позволить себе покупать продукты, которые выросли в два раза, тоже никто не сможет».

Однако не все производители так оптимистичны. Например, управляющий партнер «Новосибирскхлебопродукта», вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев признает, что субсидии могут быть полезны, но само движение в сторону усиления ручного управления ни к чему хорошему не приведет. Господин Дунаев отмечает, что бизнес в состоянии и самостоятельно регулироваться, а правительству надо решать другую проблему.

«Россия за последние 15 лет преодолела недостаточность предложения и перешла, как для всего мира, в недостаток спроса. Пусть занимаются спросом.

У нас свой демпфер — это эффективность.

Дело в том, что экспортируют те, которые эффективные. Поэтому собирать будут со всего экспорта, а перераспределять семечки, в том числе неэффективным производителям, которые не вкладываются ни в семена, ни в поля? Это вызывает очень много вопросов. В нефти понятно, сколько вы можете добыть, а сельское хозяйство — это господь бог. Солнце светит, влага есть — растет»,— сказал Николай Дунаев.

Впрочем, в Минэкономразвития уверены, если отказаться от действующего соглашения о заморозке стоимости масла и сахара, то цены на них могут моментально вырасти. С этим не спорит финансовый директор компании-производителя сахара Sucden Глеб Тихомиров. Но как выходить из этой ситуации, непонятно.

«Я не исключаю, что соглашение будет и дальше продлено. Все будет зависеть от того, как пройдет посевная, какие будут виды на новый урожай. Чтобы отменить это соглашение и избежать резкого скачка цен, необходимо произвести большое количество сахара в стране. А это будет более или менее понятно, наверное, только в сентябре. Поэтому, как будет регулироваться рынок и цена на поставку в сети до сентября, я пока затрудняюсь сказать»,— сказал Глеб Тихомиров.

Кроме того, немало вопросов у бизнеса вызывает и то, что делать с избытками семян подсолнечника, которые образуются в результате ограничения на экспорт? В Масложировом союзе уверяют, что даже если в этом году получится рекордный урожай, то заводы заполнятся лишь на 90% и переизбыток не обвалит цены.