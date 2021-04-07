Оппозиция «Плюс Один»

Пермские оппозиционеры создали коалицию для участия в выборах в городскую думу под названием «Плюс Один». Оппозиционеры намерены выступить против «Единой России», которая сейчас контролирует городской парламент. Пока что у оппозиционной коалиции есть 7 кандидатов, но она намерена участвовать в выборах по всем 22 одномандатным округам на выборах в Пермскую гордуму этой осенью. Эксперты в успехе оппозиционеров сомневаются.

Пермские общественники вчера, 6 апреля, устроили презентацию предвыборной коалиции «Плюс Один», созданной для участия в выборах в пермскую гордуму. Своей основной целью коалиция ставит победу над «Единой Россией». «Нынешняя дума не является самостоятельным органом власти. Большинство депутатов думы (29 из 36.— “Ъ”) от "Единой России" соглашаются с решениями, которые, как правило, принимаются в администрации Перми или администрации губернатора Пермского края. На наш взгляд, представительная власть оторвалась от жителей Перми и слабо представляет запросы и потребности горожан»,— заявил на презентации оппозиционной коалиции руководитель регионального отделения движения «Голос» Виталий Ковин.

Кандидат от коалиции, член партии «Яблоко», юрист Борис Хохлов добавил, что «Плюс Один» будет бороться за удобство города для жизни, политическое разнообразие и честные выборы:

«Мы готовы обеспечить независимым политикам медийную, агитационную и юридическую поддержку».

Выборы в пермскую гордуму состоятся осенью, в единый день голосования 19 сентября. Из 36 депутатов 22 избираются по одномандатным округам, еще 14 — по партспискам.

Коалиция надеется выдвинуть своих кандидатов по всем 22 округам, но пока у нее есть только семь кандидатов: координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, член «Яблока» Борис Хохлов, координатор независимого профсоюза «Альянс врачей» (признан Минюстом иноагентом) Артем Борискин, лесозащитница Юлия Мяленко, координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, координатор «Диссернета» в Перми, корреспондент «Новой газеты» Александра Семенова и председатель ТСЖ Иван Федотовских. К коалиции может примкнуть и действующий депутат гордумы от партии «Яблоко» Надежда Агишева.

Надежда Агишева заявила “Ъ”, что не исключает возможности для себя вступить в коалицию:

«Принцип "против «Единой России»" очевиден для любой оппозиции. Но надо бы и от других конкурентов как-то отстроиться. Иначе это будет в чистом виде "умное голосование", а оно может привести в Пермскую городскую думу людей, чьи взгляды я не поддерживаю».

Ранее источники “Ъ” предполагали, что Надежда Агишева может выдвинуться в округе №11 как кандидат-самовыдвиженец.

Тогда Надежда Агишева заявляла, что пока не приняла решения по участию в выборах. Как утверждает Всеволод Бедерсон, сейчас рассматриваются варианты с выдвижением кандидатов коалиции от «Яблока» или другой оппозиционной партии, так и самовыдвижение. Финансировать кампанию коалиция намерена за счет пожертвований граждан.

Напомним, ранее конференция пермского регионального отделения «Яблока» приняла решение о готовности создавать коалиции с общественными организациями и беспартийными кандидатами для участия в выборах в Госдуму РФ, городскую думу и заксобрание Пермского края осенью нынешнего года. Руководитель реготделения Ольга Колоколова в беседе с корреспондентом “Ъ” не исключила сотрудничества с кандидатами от коалиции.

По словам источника “Ъ” в пермской «Единой России», там к созданию оппозиционной коалиции относятся спокойно.

Источник в администрации губернатора заявил, что у краевых властей выдвижение оппозиционеров также не вызывает беспокойства, они относятся к объединению общественников спокойно: «Оценивать кандидатов будут жители Перми в единый день голосования».

Политолог Константин Сулимов считает, что оценить перспективы кандидатов на данный момент сложно, поскольку опыт политической деятельности есть у одного-двух кандидатов, а остальных нужно «раскручивать». Политтехнолог Олег Борисенко считает, что у коалиции недостаточно ресурсов для организации кампании. Политический консультант Сергей Иванов полагает, что кандидаты от коалиции смогут победить только в округах со слабыми кандидатами от ЕР.

Константин Кадочников, Пермь